Госзакупки в Татарстане помогли сократить расходы бюджета почти на 80 млн рублей

За шесть месяцев этого года Госкомитет РТ по закупкам провел 241 централизованную закупку на общую сумму более 1,6 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Централизованные закупки помогли Татарстану сэкономить почти 80 млн рублей за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил на совещании председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

За шесть месяцев ведомство провело 241 централизованную закупку на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Сообщается, что благодаря конкурентным процедурам расходы бюджета удалось снизить на 5,04%, экономия составила 78,9 млн рублей.

В число закупаемых товаров вошли автомобили, оргтехника, компьютерное оборудование, бумага, бензин и дизельное топливо.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшее снижение стоимости зафиксировали при закупках услуг страхования — цена уменьшилась почти на 73%. Также удалось снизить расходы на компьютерную технику и изделия легкой промышленности.

Напомним, что сумма нарушений в госзакупках Татарстана за год упала вдвое: объем выявленных аудиторами нарушений в 2025 году составил 171,062 млн рублей, что оказалось почти в два раза ниже показателей 2024 года.

Наталья Жирнова