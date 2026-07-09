Банки хотят снизить комиссию СБП для бизнеса

Малый бизнес платит 0,7%, а крупный — 0,4% при одинаковых операциях. Банки хотят уравнять тарифы

Фото: Максим Платонов

У крупных российских банков обнаружился перекос в эквайринге при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Большинство клиентов-юрлиц (до 75%) платят комиссию 0,7%, но основной оборот (до 78%) приходится на компании с тарифом 0,4%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Совкомбанка» и других СЗКО.

— Сейчас обсуждается идея всех клиентов перевести на пониженную комиссию, как для увеличения общего оборота по СБП, так и для нивелирования манипуляций с МСС-кодами, — сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас в СБП действует четыре тарифа: 0% — для госплатежей, 0,2% — для ЖКУ, 0,4% — для фастфуда, транспорта и магазинов, 0,7% — для ресторанов и прочих услуг. При этом крупные ретейлеры и сети часто имеют низкие ставки, но дают основной объем операций, тогда как мелкие и средние компании платят выше, но их обороты ниже.

В одной из СЗКО предлагают перевести все бизнесы на тариф 0,4%. Это должно увеличить обороты СБП C2B на 40% и убрать манипуляции с подменой МСС-кодов, когда компании специально меняют код деятельности, чтобы платить меньше. По данным НСПК, чаще всего мискодинг встречается у фастфуда (32%) и продуктовых магазинов (18%).

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Вадим Вахрушев