На обслуживание городских туалетов Казани в 2019 году выделят 34 млн рублей

Комитет внешнего благоустройства Казани выделит сумму в 34,3 млн рублей на содержание общественных туалетов в городе в 2019 году. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 24 декабря, а 27 декабря состоится аукцион.

Оплачено содержание будет из бюджета муниципального образования, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

В списке — 42 туалета, находящихся в парках, скверах, садах, а также на улицах. Среди них есть, например, туалет у Дворца бракосочетаний, около сквера «Советская Площадь», на улице Дубравной, около станций метро «Горки» и «Проспект Победы», а также в сквере возле стен Казанского кремля. Зимой почти все туалеты должны работать с 10 до 18 часов (кроме двух туалетов в Парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу — их зимний режим работы — с 14 до 20 часов), летом — с 10 до 22 или 23 часов.

Подрядчик должен будет раз в день чистить унитазы, раковины, мыть полы, опорожнять корзины для бумаги, протирать батареи и откачивать отходы. Раз в 10 дней также потребуется мытье дверей, стен, перегородок и окон. Каждый час обслуживания каждого туалета будет стоить от 185 до 288 рублей.