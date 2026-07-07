Центробанк на 8 июля снизил курс евро почти на 2,5 рубля

Курс доллара опустился на 1,84 рубля — с 77,96 до 76,12 рубля

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Банк России снизил официальные курсы основных иностранных валют. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара опустился на 1,84 рубля — с 77,96 до 76,12 рубля. Евро подешевел на 2,5 рубля — с 89,25 до 86,89 рубля. Также снизился курс китайского юаня — на 25 копеек, до 11,20 рубля.

Напомним, что Турция может присоединиться к единой зоне платежей в евро. Отмечается, что возможное участие страны в SEPA позволит ускорить и упростить трансграничные платежи, а также повысит их безопасность и снизит стоимость.

Наталья Жирнова