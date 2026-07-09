Правительство списало 277 млрд рублей долгов регионов

Средства направляются на модернизацию инфраструктуры и инвестиционные проекты

С начала 2026 года правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 68 регионам на сумму 277,4 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин РФ.

— Основная цель — снизить долговую нагрузку субъектов РФ и высвободить дополнительные ресурсы для реализации приоритетных задач, — сообщает пресс-служба.



Освободившиеся средства регионы направляют на модернизацию коммунальной инфраструктуры, поддержку инвестиций и проекты, повышающие качество жизни.

В 2025 году долги списали 58 регионам на 226,9 млрд рублей. За весь период реализации программы списания коснулись 74 регионов на общую сумму 504,3 млрд рублей. До 2030 года планируется списать порядка 1,1 трлн рублей.

Вадим Вахрушев