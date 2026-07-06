Промышленные предприятия получат льготные кредиты еще на 3 млрд рублей
Средства из резервного фонда пойдут на субсидирование уже выданных льготных кредитов для покупки и модернизации производственных площадей
Правительство выделило более 3 млрд рублей на промышленную ипотеку. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщив о решении на Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Средства из резервного фонда пойдут на субсидирование уже выданных льготных кредитов для покупки и модернизации производственных площадей.
Механизм промышленной ипотеки работает в России с сентября 2022 года с целью помочь предприятиям оптимизировать расходы и расширять производство. Кредиты выдаются на срок до семи лет под льготный процент: разницу между этой ставкой и рыночной банкам компенсирует государство. В текущем году из бюджета на эти цели было направлено свыше 8,2 млрд рублей.
— Всего по этой программе было выдано около 1,1 тыс. льготных кредитов на общую сумму свыше 116 млрд, — отметил Михаил Мишустин.
По его словам, инструмент помог защитить рабочие места после ухода из страны ряда зарубежных компаний.
На прошлой неделе заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов побывал в Казани, где рассказал о росте интереса к маломерному флоту.
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