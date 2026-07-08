Инфляция в России за неделю составила 0,31%

Среди непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны — на 1,3%, электропылесосы — на 0,7%, детские подгузники — на 0,6%

Фото: Артем Дергунов

За неделю с 30 июня по 6 июля инфляция в России составила 0,31%. С начала года цены выросли на 4,49%, сообщили в Росстате.

За этот период сильнее всего подорожало мясо кур — на 2,3%, сахар — на 0,7%, печенье — на 0,5%. Также выросли цены на говядину, сметану, соль, подсолнечное масло и хлеб.

В то же время некоторые овощи и фрукты стали дешевле. Огурцы подешевели на 8,7%, помидоры — на 5,1%, бананы — на 0,5%. При этом продолжили дорожать картофель, капуста, свекла, морковь и лук.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны — на 1,3%, электропылесосы — на 0,7%, детские подгузники — на 0,6%. Одежда и обувь, наоборот, немного подешевели.



Также увеличилась стоимость поездок в страны Юго-Восточной Азии и на Черноморское побережье России. При этом путевки в дома отдыха и санатории стали дешевле. Напомним, что выросли цены на авиабилеты из Казани по популярным направлениям. Так, билеты в Минеральные Воды подорожали более чем в два раза.

Наталья Жирнова