Фон дер Ляйен анонсировала новые выплаты Украине на производство дронов

По ее словам, ранее Еврокомиссия уже выделила стране средства на укрепление обороны

Фото: Реальное время

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад продолжит оказывать Украине финансовую поддержку, в том числе для производства беспилотников. Об этом сообщает RT.

Известно, что об этом она написала в социальной сети X. По словам фон дер Ляйен, ранее Еврокомиссия уже выделила Украине средства на укрепление обороны.

— Еще больше поступит скоро, — отметила глава Еврокомиссии, подчеркнув, что новое финансирование также будет направлено на производство дронов.

Напомним, что в 21-м пакете санкций против России предложили ввести ограничения против 31 банка. Кроме того, выдвинуто предложение включить в пакет санкций 30 нефтяных танкеров, сохранив на прежнем уровне установленный ЕС потолок цен на российскую нефть.



Наталья Жирнова