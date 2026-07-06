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Экономика

Фон дер Ляйен анонсировала новые выплаты Украине на производство дронов

21:25, 06.07.2026

По ее словам, ранее Еврокомиссия уже выделила стране средства на укрепление обороны

Фон дер Ляйен анонсировала новые выплаты Украине на производство дронов
Фото: Реальное время

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад продолжит оказывать Украине финансовую поддержку, в том числе для производства беспилотников. Об этом сообщает RT.

Известно, что об этом она написала в социальной сети X. По словам фон дер Ляйен, ранее Еврокомиссия уже выделила Украине средства на укрепление обороны.

— Еще больше поступит скоро, — отметила глава Еврокомиссии, подчеркнув, что новое финансирование также будет направлено на производство дронов.

скриншот из видео "Урсула фон дер Ляйен" с VK Видео

Напомним, что в 21-м пакете санкций против России предложили ввести ограничения против 31 банка. Кроме того, выдвинуто предложение включить в пакет санкций 30 нефтяных танкеров, сохранив на прежнем уровне установленный ЕС потолок цен на российскую нефть.

Наталья Жирнова

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Экономика

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