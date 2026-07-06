Фон дер Ляйен анонсировала новые выплаты Украине на производство дронов
По ее словам, ранее Еврокомиссия уже выделила стране средства на укрепление обороны
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад продолжит оказывать Украине финансовую поддержку, в том числе для производства беспилотников. Об этом сообщает RT.
Известно, что об этом она написала в социальной сети X. По словам фон дер Ляйен, ранее Еврокомиссия уже выделила Украине средства на укрепление обороны.
— Еще больше поступит скоро, — отметила глава Еврокомиссии, подчеркнув, что новое финансирование также будет направлено на производство дронов.
Напомним, что в 21-м пакете санкций против России предложили ввести ограничения против 31 банка. Кроме того, выдвинуто предложение включить в пакет санкций 30 нефтяных танкеров, сохранив на прежнем уровне установленный ЕС потолок цен на российскую нефть.
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