В мэрии Казани обнародовали доходы города от туристов с начала года

Устойчивый рост турпотока в мэрии связывают с сильным брендом города и развитой инфраструктурой

Фото: Динар Фатыхов

За первые шесть месяцев 2026 года Казань посетили 2,9 миллиона туристов. Об этом заявил глава Комитета по туризму Айдар Шавлиашвили.

Совокупный вклад туристической отрасли в экономику Казани за этот период составил около 50 млрд рублей.

— В целом мы фиксируем устойчивый рост туристического потока. И это закономерный результат многолетней системной работы управленческой команды республики и города, — рассказал Шавлиашвили на совещании мэрии Казани.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, главным фактором стал сильный бренд Казани, который сложился благодаря проведению крупных международных событий, развитию городской инфраструктуры и продвижению города на российских и зарубежных площадках.

Ранее Казань назвали одним из самых популярных направлений для коротких летних поездок, включив город в топ-5 вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Нижним Новгородом.



Вадим Вахрушев