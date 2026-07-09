Расходы на нацпроекты составили 2,7 трлн рублей
Самые высокие показатели исполнения у проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»
Расходы федерального бюджета на национальные проекты на 1 июля 2026 года составили 2,711 трлн рублей, или 41,8% от плана. Об этом сообщил Минфин.
— Исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 6 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета и составляет 99,6% от кассового плана, — передает сообщение ТАСС.
Самый высокий уровень исполнения у нацпроектов: «Международная кооперация и экспорт» — 64,5%, «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» — 55,3%, «Беспилотные авиационные системы» — 52,9%. Более 50% исполнено по проектам «Туризм и гостеприимство», «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Низкие показатели у «Экономики данных и цифровой трансформации государства» — 32%, «Кадров» — 33%, и «Новых технологий сбережения здоровья» — 33,3%.
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