Минниханов посетил чистопольский «Белый Кремль»

Фото: Олег Тихонов

Проект по строительству пивоваренного завода «Белый Кремль» был реализован АО «Татспиртпром» за рекордный срок. В июне 2017 было начато строительство, а уже через год состоялась первая варка пива. «Реальное время» публикует видео.

Производственная мощность завода — 10 млн. декалитров в год с возможностью дальнейшего расширения. Стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд. рублей. Предприятие будет производить как собственную продукцию, так и баварские сорта пива по лицензии из Германии. «Белый Кремль» станет первым заводом, который будет развивать промышленный туризм в Татарстане. На заводе построен музей пива.

