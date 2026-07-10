Новая 100-рублевая купюра появилась в обращении

Новая купюра посвящена Центральному федеральному округу

Банк России с 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Она посвящена Центральному федеральному округу.

— Банкнота 100 рублей выпуска 2026 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему без ограничений по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг, — сообщает ЦБ.

Защитный комплекс купюры и оформление лицевой стороны соответствуют 100-рублевой банкноте выпуска 2022 года. На оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты ЦФО. Такое же оформление ранее использовалось на банкнотах 5 тыс. рублей (2023 год) и 1 тыс. рублей (2025 год).

На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

В декабре 2025-го зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов представил обновленную купюру номиналом 1 тыс. рублей, посвященную символам Приволжского федерального округа. Примечательно, что на обратной стороне банкноты поместили Дворец земледельцев в Казани. О том, что еще изобразили на новой тысяче, когда ее пустят в обращение и для чего обновляли купюру, — в материале «Реального времени».

Вадим Вахрушев