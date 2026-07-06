Татарстан и Свердловская область закрепили план сотрудничества до 2030 года

Раис республики Рустам Минниханов на полях «Иннопрома» в Екатеринбурге встретился с губернатором Денисом Паслером

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях «Иннопрома» в Екатеринбурге встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

По итогам переговоров стороны подписали План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2026–2030 годы. Действующий договор между регионами был заключен еще в 2014 году. Обновленный документ призван адаптировать экономические связи к современным условиям.

В основе партнерства лежит взаимный промышленный обмен: Татарстан поставляет челнинские грузовики КАМАЗ, шины, нефтехимию и медтехнику, а получает из Свердловской области трубы, металлопрокат, стройматериалы и станки.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

В ходе встречи обсуждалось увеличение поставок автомобилей для уральских строек — автогигант готов обеспечить их сервисное сопровождение на региональных выставках. Кроме того, Минниханов пригласил Паслера на форумы «РОСТКИ» и Kazan Digital Week, которые пройдут в Казани в ближайшие месяцы.

Напомним, Татарстан и Свердловская область входят в топ-10 социально-экономического рейтинга регионов.

Зульфат Шафигуллин