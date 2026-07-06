Банковская отрасль стала самой высокооплачиваемой в Казани

Столица Татарстана заняла 26-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в ведущих отраслях экономики

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла 26-е место по уровню зарплат в ведущих отраслях экономики в рейтинге российских городов, составленном РИА «Новости». Самой высокооплачиваемой сферой в столице Татарстана стали банки и финансовые услуги, где средняя номинальная зарплата достигла 163 тыс. рублей в месяц.

По данным исследования, средняя зарплата по Казани составляет 112 тыс. рублей в месяц. Напомним, что ранее «Реальное время» писало о сферах в Казани, где больше всего вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей.

Набережные Челны расположились на 76-й строчке рейтинга. Здесь самые высокие зарплаты зафиксированы в обрабатывающих производствах — в среднем 106 тыс. рублей в месяц при средней зарплате по городу в 96 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первое место в рейтинге занял Южно-Сахалинск, где в добывающей отрасли средняя зарплата достигает 528 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошла Москва с высокими доходами в банковской сфере и Красногорск, где наиболее высокооплачиваемыми отраслями стали IT и связь.

В январе — апреле 2026 года среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций Татарстана, включая малый бизнес, достигла 95 439,9 рубля. Такие данные предоставил Татарстанстат.

Наталья Жирнова