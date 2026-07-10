Почти половина расходов в прожиточном минимуме в Татарстане приходится на питание

Еще 4,6% из общей суммы ПМ приходится на уплату налогов

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По состоянию на июль 2026 года прожиточный минимум (ПМ) в Татарстане составляет 14 729 рублей. Согласно диаграмме статей расходов, 47,06% от этой суммы заложено на питание (6 931 рубль), следует из аналитических материалов Центра экономических исследований республики при Кабмине РТ.

Еще 40,7% (5 996 рублей) заложено в «минималке» на услуги, 7,63% (1 124 рубля) — на непродовольственные товары, а оставшиеся 4,6% (677 рублей) — на налоги.

Если рассматривать структуру питания на сумму, отведенную в прожиточном минимуме, то 27,07% заложено на овощи, 24,98% — на «молочку», 17,7% — на хлеб, 11,67% — на мясо, 5,95% — на фрукты и ягоды, 5,03% — на рыбу, 2,02% — на сахар и 5,57% — на прочие продукты.

Напомним, что величину ПМ рассчитывают, отталкиваясь от уровня медианной зарплаты. О том, на что влияет размер «минималки», почему он отличается в зависимости от региона и почему это не так важно, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров