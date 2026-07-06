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140 предпринимателей из РТ получили более полумиллиарда рублей господдержки

20:58, 06.07.2026

Чаще всего это предприятия производственной сферы, услуг, транспорта и логистики, а также сельского хозяйства

140 предпринимателей из РТ получили более полумиллиарда рублей господдержки
Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в пятерку регионов России по объему государственной финансовой поддержки, полученной малым и средним бизнесом через Цифровую платформу МСП.РФ. Об этом сообщили в Министерстве экономики республики.

С начала реализации программы предприниматели Татарстана привлекли более 500 млн рублей. Государственную поддержку получили 140 представителей малого и среднего бизнеса. Чаще всего это предприятия производственной сферы, услуг, транспорта и логистики, а также сельского хозяйства.

По объему выданных через государственные микрофинансовые организации средств Татарстан занял четвертое место в стране. Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Крым и Удмуртия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане функционирует более 850 малых и средних предприятий, занимающихся научной деятельностью, что составляет около 4% от общего числа научных МСП в стране. Этот показатель ставит республику на третье место среди российских регионов, сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

Наталья Жирнова

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Экономика Татарстан

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