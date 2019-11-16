События недели: стрельба в Благовещенске, новогоднее украшение Казани и «эпидемия» кори

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

Самым громким событием уходящей недели стала стрельба, устроенная в колледже студентом из Благовещенска. Казань между тем стала одним из городов с наиболее высокими расходами на иллюминацию к Новому году. Теплая погода отстрочила горнолыжный сезон, слухи об эпидемии кори привели к скачку цен на прививку, а полковник полиции рассказал «Реальному времени» о группировках и криминальных авторитетах в Татарстане. Подробнее — в нашем обзоре.

Расстрел в Благовещенске

На этой неделе в Благовещенске 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства расстрелял студентов. Он убил одного человека и покончил с собой.

Напомним, после аналогичного случая в Керчи Госсовет Татарстана предложил повысить возраст для покупающих оружие, однако Госдума РФ не стала принимать такой закон.



19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства расстрелял студентов. Фото amur.info

Новогодняя иллюминация в Казани

Казань начала подготовку к Новому году. Горисполком потратит на украшение столицы Татарстана почти 106 млн рублей. «Реальное время» изучило, куда именно город планирует израсходовать соответствующий бюджет в этом году.

По объемам расходов на новогоднее убранство Казань уступила только Москве и Санкт-Петербургу.



Прививки от кори

В Казани стали распространяться слухи об эпидемии кори. Из-за выросшего спроса на прививку ее цена подскочила в 1,5 раза. В Минздраве РТ между тем утверждают, что в республике на данный момент зафиксировано всего два случая заболевания.



Дольщики ФОНа и незаконный недострой

Группа дольщиков ООО «ФОН» пытается добиться отмены решения суда, признавшего незаконным строительство четвертого дома ЖК «МЧС». Приволжский арбитражный суд только приступил к рассмотрению дела.

Группа дольщиков ООО «ФОН» пытается добиться отмены решения суда, признавшего незаконным строительство четвертого дома ЖК «МЧС». Фото Виталия Ахмерова

Пока на месте дома лишь котлован и забитые сваи. Застройщик заключил договоры с дольщиками, не получив разрешения на строительство. Каждый из них отдал за будущие квартиры от 1,5 до 4 млн рублей.



Задержка горнолыжного сезона

Горнолыжные курорты Татарстана сообщают о задержке старта сезона из-за отсутствия снега. Маршруты необходимо «оснежать» в течение месяца при минусовой температуре. Предположительно, катание стартует только в 20-х числах декабря.



Новые вызовы Александра Груничева

«Реальное время» проанализировало достижения Александра Груничева, возглавившего Госкомитет РТ по тарифам год назад, и выделило основные вызовы, с которыми ему еще предстоит столкнуться. Главе ведомства необходимо решить вопросы «мусорной реформы», стоимости проезда в транспорте и тарифов «Татэнерго».

Александру Груничеву необходимо решить вопросы «мусорной реформы», стоимости проезда в транспорте и тарифов «Татэнерго». Фото tatarstan.ru

Полковник МВД о группировках в Казани

Замначальника полиции Татарстана полковник Павел Серов рассказал в интервью «Реальному времени» о ситуации с ОПГ и вышедших на свободу криминальных лидерах в республике. Резюме: «Возврата в 90-е не будет».



Рустам Зарипов продает батутный центр

Крупнейший батутный центр Казани, открытый челнинскими предпринимателями, выставлен на продажу во второй раз. Первый раз комплекс приобрела компания «Мир» Рустама Зарипова. Владелец рассчитывает выручить за центр до 16 млн рублей.



Крупнейший батутный центр Казани выставлен на продажу во второй раз. Фото vk.com/vnebopark_kzn

Демонтаж вывесок и рекламных конструкций

Мэрия Казани отчиталась о выявлении почти 370 незаконных вывесок и рекламных конструкций. Большинство из них демонтированы. Также городские власти отметили снижение количества несанкционированных свалок, работу со стройплощадками и парковкой на газонах.

