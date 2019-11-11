Денис Калинкин: «У хорошего хозяина порядок, а плохих — будем воспитывать»

Предприятия и частников наказали на 50 млн рублей за нарушения правил благоустройства Казани

В Казани в этом году выявили 369 самовольно размещенных вывесок, рекламных и информационных конструкций, сообщили сегодня в мэрии на «деловом понедельнике». Большинство объектов демонтированы, а 43 собственника после предписания оформили разрешения. Еще 34 фирмы наказали за отсутствие информации на татарском, как того требует республиканский закон о языках. Подробнее об этих и других нарушениях правил городского благоустройства — в материале «Реального времени».

Суд обяжет убрать за собой

Одним из основных направлений Управления административно-технической инспекции его руководитель Дмитрий Кадыкеев считает большую работу с судами и судебными приставами, которую начали с 2016 года:

— Мы сделали упор на работе с судами и судебными приставами, чтобы добиваться устранения нарушений. Это важно как для казанцев, так и для городской власти, чтобы наш город становился лучше, краше, более привлекательным для туристов и более комфортным для горожан. Многие субъекты РФ перенимают наш опыт. Если в прошлом году у нас было 60 обращений в суд, то в этом году — 94, они подкреплены требованием о взыскании судебной неустойки за неисполнение решения суда.

Руководитель УАТИ отметил, что у городской власти большой объем претензионных обращений — исполком требует устранять нарушения в досудебном порядке. И именно таким путем собственники устранили 22 нарушения, а по 59 искам суд вынес положительные решения.

Несанкционированные свалки и торговые объекты во дворах, запрещенные парковки, самовольные и незаконные рекламные вывески, соблюдение норм озеленения и уборка наледи с дорог и крыш — зона ответственности УАТИ чрезвычайно широка. В этом году управление составило более 2,5 тыс. административных протоколов и наложило около 50 млн рублей штрафов на организации и частных собственников за нарушения в сфере благоустройства и содержания городских территорий и объектов.

В 2012 году в Казани было около 200 мест незаконного складирования отходов. Ежегодно количество замусоренных территорий сокращается в среднем на 20 процентов. В этом году УАТИ выявило 42 запрещенных свалки. На 19 из них мусор убрали (в том числе на земельных участках в районе кладбища «Киндери», вблизи коллективного сада №15 СНТ ОАО «КАПО»). Главам районных администраций управление разослало письма с перечнем территорий, где необходимо навести порядок. 23 участка все еще находятся в работе. Дмитрий Кадыкеев напомнил руководителям муниципалитетов об этой проблеме.

Самая крупная из незаконных свалок (площадью 1000 кв. м) находится на улице Ямской, на территории бывшей плодоовощной базы, недалеко от Колхозного рынка. В отношении ее собственника, ООО «Сантос», городское управление дважды составляло протоколы об административном правонарушении. Участок до сих пор не привели в порядок. УАТИ через суд потребовало от собственника убрать мусор. Также не ликвидированы отходы на земельных участках по улице Г. Тукая, принадлежащих ООО «Янтарь» и физлицу Чапурину. Протоколы в отношении их составили, готовятся материалы в суд.

Недобросовестно к содержанию дворов относятся управляющие компании «Уютный дом», «Уют Сервис», «РАН Сервис», УК ЖКХ Московского района, АДС Приволжский. Наибольшее количество нарушений на контейнерных площадках зафиксировали у УК «Заречье» и торговых объектов сети «Магнит» — компании АО «Тандер». В течение десяти месяцев за ненадлежащее содержание контейнерных площадок управление составило 32 протокола, а за беспорядок вокруг придомовых и прилегающих территорий — 143 протокола, что на 38 процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года.

За содержанием фасадов и незаконной рекламой в этом году следят строже

Управление следит за своевременным поддерживающим ремонтом зданий, рекламными надписями, объявлениями, адресной атрибутикой. За ненадлежащее содержание фасадов и входных групп город привлек к ответственности 272 субъекта 358 раз, это на 75 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество нарушений выявлено на подстанциях Казанских электросетей, объектах МУП «Городские мосты», УК Вахитовского района, торговых объектах «Пятерочка» (ООО «АгроТорг»), «Магнит» (АО «Тандер») и АО «Эдельвейс».

Наибольшее количество нарушений в наружной рекламе допустили АО «Тандер», ООО «Билбордс», аптеки «Саулык» (ООО «РТНК»), ООО «Агроторг», ИП Долгов Д.В. и ИП Стрельцов В.С. За нарушение размещения информации составили 534 протокола, из них 369 — за самовольное размещение, 74 — за несоответствие вывесок согласованному паспорту, 57 — за ненадлежащее содержание рекламных конструкций, 34 протокола — за размещение информации с нарушением требований закона РТ о языках. 310 конструкций демонтировали, а 43 собственника получили соответствующие разрешения. Кадыкеев отметил серьезную проблему — неуместное размещение листовок, объявлений и плакатов. В этом году по таким фактам составили 277 протоколов. Чаще всего к ответственности привлекали АО «Тандер», АО «Стокманн» и ИП Долгова Д.В.

Только один застройщик «не моет» автомобилям колеса

Административно-техническая инспекция следит за состоянием стройплощадок, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья горожан. Всего с начала года на 211 объектах выявили 146 нарушений.

На многих стройках не было устойчивого типового ограждения, паспорта объекта, благоустроенного подъезда к территории. Среди нарушителей заказчик СКДК с объектом по улице Н. Столбова, «СтройГрупп-В» (Волкова 12), «Антэк» (ул. Ахтямова), «Рэд эпл» (ул. Спартаковская), УСК «Стандарт» (Мамадышский тракт).

После принятия административных мер на девяти объектах организации установили соответствующие ограждения, на шести площадках разместили информационные щиты, на девяти стройках оборудовали благоустроенные подъезды.

По словам руководителя УАТИ, грязь, которую со строек на своих колесах большегрузы приносят на казанские дороги, также создает угрозу безопасности дорожного движения и становится дополнительным бременем при содержании дорог. Поэтому в городе обязуют застройщиков создавать пункты мойки колес. В начале лета их не было на 25 объектах. Нарушителей привлекли к административной ответственности. На сегодня из 148 действующих строительных площадок в городе только один объект по улице Ахтямова (заказчик ООО «Антэк») не установил необходимое оборудование.

Кадыкеев отметил, что городские предприятия повышают культуру производства при земляных работах. Грунт, пригодный для обратной засыпки, складируют в специальную тару. Тем не менее в этой сфере еще много нарушений, которые могут негативно влиять на деятельность городского хозяйства, представлять угрозу для здоровья горожан. Нередко компании работают без необходимых ордеров, ограждений, информационных щитов. С начала года УАТИ зафиксировало 451 нарушение требований при проведении земляных работ на площадках предприятий «Казанские теплосети», «Водоканал», «СтройГрупп», «Контакт Энерго», «ЛЭНД», «Юкна-Строй», «СЭР-Инжиниринг», «Орлан», «СВСЭСС», «Айдан Строй», «Профмонтаж», «Соцгород».

Около 4 тысяч деревьев высадили взамен вырубленных

Начальник УАТИ подчеркнул, что «для сохранения экологического баланса городу жизненно необходимы зеленые насаждения. По мнению специалистов, каждое дерево за год поглощает 30 — 40 кг пыли и способно удалить вредные вещества, выделяемые автомобилем за 25 тыс. км пробега. При правильном расположении насаждений снижается уровень шума на 20- 30 процентов». Поэтому продолжается скоординированная работа служб по компенсационной высадке зелени.

С начала года на контроль управления поступило 133 распоряжения о высадке зеленых насаждений взамен вырубленных. У 56 из них срок исполнения истек 31 октября.

Все-таки УАТИ составило 15 административных протоколов для организаций города о компенсационной высадке. Среди нарушителей компании «Казанские окна», «Смарт Медиа», «Микрорайон М8», «ЮИТ Казань». После этих мер предприятия высадили почти 1600 деревьев и 2,4 тыс. кв. м. газона. Всего в рамках компенсационного озеленения в Казани появилось более 3,7 тыс. деревьев, 58 кустарников, свыше 48 тыс. кв. м газона. Городской лес «Лебяжье» пополнили почти 278 тыс. различных зеленых насаждений.

— Работа управления приносит свои плоды, — отметил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, — Заметно снизилось количество несанкционированных свалок. Только одна стройплощадка без мойки колес — тоже хороший результат. Снизилось количество парковок на зеленых территориях. Нужно не только выявлять нарушения, но и добиваться их устранения. Прошу комитеты ЖКХ и внешнего благоустройства, глав администраций разобраться, почему недорабатывают управляющие компании и названные предприятия. Мы создали инспекцию для контроля всех субъектов на территории города, здесь неприкасаемых нет. Нет своих и чужих. Город — один на всех и каждое предприятие или физлицо должно относиться к нему с уважением. Здесь на работает правило: я хозяин — что хочу, то и ворочу. У хорошего хозяина на дворе и в доме порядок, а плохих будем воспитывать.

