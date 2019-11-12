Предновогодняя Казань: бюджет оформления столицы вырос в шесть раз за 2 года

Ледовый городок за 30 млн, подорожавшая в три раза главная казанская елка и сверкающие мосты Булака

До Нового года осталось ровно 50 дней. На украшение столицы Татарстана в этом году потратят более 100 млн рублей. Газета «Реальное время» узнала у исполкома, куда именно пойдут деньги, и вспомнила, как история со «скромным» оформлением города в 2017 году привела к пышным новогодним убранствам в прошлом году с впечатляющей иллюминацией от итальянцев на Баумана, что вызвало очередной этап «зеленого дерби» между Казанью и Уфой. Пока впереди столица Татарстана — один из самых популярных городов для новогодних путешествий россиян.

Украсить Казань к Новому году — за 100 млн рублей

В начале сентября подвели итоги главного новогоднего конкурса на оформление Казани за 98,7 млн рублей. Победило муниципальное АО «Казэнерго». В конкурсе вместе с ним участвовала только одна компания ООО «СК Авангард-Казань» Фиргата Гатауллина.

«Казэнерго» до 31 декабря 2019 года должно почти за 100 млн рублей разместить восемь видов объектов: одну световую композицию «Корона» на площади Свободы, восемь арт-объектов «Лилии», четыре комплекта новогодних композиций «Корона», металлический каркас общей длиной 350 метров для оформления забора на улице Салимжанова (в парке Тысячелетия), 90 консолей на опорах освещения Ленинской дамбы, светящиеся композиции «2020» в Кремле и Старо-Татарской слободе, 111 металлических каркасов для оформления стволов деревьев на улице Кремлевской, 288 метров планок.

Всего украшения появятся на 22 объектах. Помимо перечисленных, также — на площади 1 Мая и у театра им. Камала, на набережной в Старо-Татарской слободе, мостах через Булак, улице Пушкина, надземном переходе около поселка Первомайского, букве «М» на Оренбургском тракте, кольце на улице Парина и проспекте Универсиады, улице Каюма Насыри, а еще в общественных пространствах — Горкинско-Ометьевском лесу, парках: им. Горького, Урицкого, «Черное озеро», «Калейдоскоп», на улице Мира, сквере Аксенова. Полный перечень и прейскурант можно посмотреть здесь. Объекты могут быть смонтированы в самый последний момент — согласно договору. Демонтаж должен быть произведен с 14 по 31 января 2020 года.

За работы по монтажу фундамента и по монтажу, содержанию и демонтажу искусственной ели 6,7 млн рублей уйдет ООО «Теплоэнергострой+». Фото Дмитрия Резнова

Ледовый городок за 30 млн и подорожавшая в три раза главная казанская елка

«Казэнерго» уже наняла часть субподрядчиков. За работы по монтажу фундамента и по монтажу, содержанию и демонтажу искусственной ели 6,7 млн рублей уйдет ООО «Теплоэнергострой+» (принадлежит предпринимателю Алексею Иванченко). Это в три раза больше, чем, например, в 2017 году.

«Теплоэнергострой», существующий с августа 2018 года, закрыл прошлый год с выручкой в 15,4 млн рублей и прибылью 651 тысяча. Эта же компания за 30 млн рублей обязалась сделать ледовый городок: провести работы по монтажу и демонтажу комплекса, включая содержание горок, ледовых фигур, а также по установке антитеррористического барьера из железобетонных блоков.

Работы по монтажу, пусконаладке, содержанию и демонтажу оформления светомузыкальной инсталляции «Ель», а также по монтажу, содержанию и демонтажу светомузыкальной композиции «Шатер», прожектора полного вращения Elation Lighting Proteus Smarty Hybrid, комплекта акустики проведет ООО «Аква Бренд» за 54,5 млн рублей. Компания принадлежит Георгию Казакевичу, финансовых данных нет с 2015 года. Куда потратят еще 7,5 млн рублей — пока неизвестно.

Будут ли приглашать снова итальянцев и украшать Баумана — пока неясно

Интересно, что в тендере нет упоминания об украшении улицы Баумана и нет пока новостей о том, будет ли казанская мэрия подключать к оформлению тех же итальянцев или вообще сторонние конторы. Напомним, в прошлом году Казань наняла итальянскую компанию Festi Group, которая сделала акцент на новогоднем украшении не всего города, а конкретно улицы Баумана и набережной озера Кабан. В казанской мэрии «Реальному времени» рассказали, что и в этом году праздничному оформлению Казани уделят особое внимание.

«Одной из точек притяжения станет композиция «Каскад» у подножья памятника Муллануру Вахитову, улицу Пушкина украсят световые композиции в виде снежинок и елок», — рассказал руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев. Фото kzn.ru

— Казанцев и гостей столицы порадует новогоднее оформление на всех мостах через Булак — здесь появится иллюминация с изображениями новогодних атрибутов и зимних символов — варежек, снежинок, подарков и шариков. Одной из точек притяжения станет композиция «Каскад» у подножья памятника Муллануру Вахитову, улицу Пушкина украсят световые композиции в виде снежинок и елок, — рассказал руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

Традиционно будут украшены въезд в город со стороны Оренбургского тракта, кольцевая развязка на улице Парина, на улице Тихомирнова и проспекте Универсиады появятся световые консоли с символами города — такими, как мечеть «Кул-Шариф», башня Сююмбике, «Чаша» и Кремль. По-праздничному будут оформлены площадь Свободы, Старо-Татарская слобода, парки и скверы города. К этому перечню — он фактически совпадает с прошлогодним — в казанском исполкоме обещали добавить новые элементы, «но какие именно, сообщим попозже». Информацию о том, будет ли и как украшаться улица Баумана, и привлекут ли для этого вновь иностранцев — в мэрии держат в секрете.

Для «Татэнерго» за 6 млн рублей — 100-летие ТАССР



Зато известно, что дополнительно 5,8 млн рублей планирует потратить на украшение своего здания АО «Татэнерго» на улице Салимжанова. Информация о конкурсе появилась 17 октября, итоги закупки подведут 12 ноября. Здание должно быть украшено до 10 декабря.

Из пояснительной записки следует, что в рамках комплексного новогоднего оформления города предполагается праздничная инсталляция на здании головного офиса «Татэнерго». Эскиз оформления должен быть выполнен в стилистике национальных татарских орнаментов, согласуясь с фирменной символикой праздничного оформления 100-летия ТАССР. Планируется использовать современную светодиодную технику с низким энергопотреблением — мощность освещения всего фасада составит около 15 кВт. В основном украшение будет состоять из декоративных световых фризов. Кроме того, оформление необходимо согласовать с новогодним оформлением парка «Тысячелетия», к которому примыкает здание Управления АО «Татэнерго».

Два года назад на украшение города потратили всего 29 миллионов, из которых 21 миллион пошел на ледовый городок, а сам тендер был объявлен только в ноябре

Бюджет новогоднего оформления Казани с 2017 года вырос в шесть раз

В последние годы вокруг, казалось бы, обычного и традиционного новогоднего оформления Казани развертываются нешуточные страсти. Напомним, 2 года назад на украшение города потратили всего 29 миллионов, из которых 21 миллион пошел на ледовый городок, а сам тендер был объявлен только в ноябре.

В 2016 году сумма средств, выделенных на новогоднее оформление города, была всего 16,5 млн рублей — вдвое меньше, чем было в 2015 году. Сумма, которая была потрачена непосредственно на оформление — 8 миллионов — оказалась в два раза меньше, чем в 2016 году, и в четыре раза меньше суммы 2015 года. Как следствие, и без того незначительный список объектов, где было новогоднее оформление, уменьшился в полтора раза — с 17 до 12. Не было праздничной подсветки на мосту Миллениум и мостах через Булак, а также на улице Марджани. Еще 2,2 млн рублей дополнительно все же потратили на установку ели.

«У Москвы проблема, как бы деньги потратить, а у Казани — где бы добыть»

Кажется, структура распределения денег — на само оформление потратили лишь 8 млн рублей — и привела к тому, что многие жители и гости раскритиковали результаты. По мнению критикующих, украшения столицы РТ оказались не на «столичном уровне». Сразу после новогодних каникул председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев только подлил масла в огонь, ответив на жалобы горожан, касавшиеся новогодней иллюминации следующим образом: «Новогодняя иллюминация в Казани осуществлена в объемах прошлого года в соответствии с конкурсной документацией и даже немного больше, поскольку добавились дополнительные элементы в Горкинско-Ометьевском парке, в парках им. Горького и «Черное озеро». А сравнивать Казань с Москвой — дело неблагодарное, у Москвы проблема, как бы деньги потратить, а у Казани — где бы добыть».

Действительно, Москва, например, в прошлом году потратила на новогоднее оформление почти 1 млрд рублей (в 2017 — больше 1 млрд, в 2016 — 3 млрд), Санкт-Петербург потратил в 2018 году 315 млн рублей, в этом году вложит 337 млн рублей.

Игорь Куляжев ответил, что сравнивать Казань с Москвой — дело неблагодарное. Фото Олега Тихонова

Впрочем, остальные города-миллионники до 2018 года не тратили на «елки» больше 30 млн рублей. Оренбург, например, в этом году готов украситься всего за 2,6 млн рублей, Уфа в прошлом году потратила почти 18 млн рублей (из них 9 млн рублей ушло только на оформление площади им. Ленина), Киров — 16 млн.

После критики власти Казани призвали варягов и украсили Баумана и набережную Кабана за 107 млн

В Дирекции парков и скверов Казани, отвечавшей за оформление в декабре 2017 года критику все-таки признали, отметив, что «новогодний праздник стоит колоссальных денег, и когда этих ресурсов нет, наша задача — найти возможность и создать праздник доступными силами».

В итоге в 2018 году власти Казани потратили в три раза больше: 107 млн рублей, из них на тот же ледовый городок ушло 27 млн рублей. Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани подрядил итальянскую компанию Festi Group (особо отмечалось, что итальянцы к тому моменту успели организовать более 3,6 тыс. мероприятий в 415 городах мира, пять проектов в Москве, два — в Санкт-Петербурге. Festi Group сделала особенный упор на центр города (отметим, что такое понравилось далеко не всем казанцам): они богато украсили улицу Баумана и набережную озера Кабан.

На Баумана тогда установили 40 светящихся арок с использованием 102 тысяч энергосберегающих ламп, провели 60 километров проводов и поставили 90 деревянных столбов. На набережной озера Кабан сосредоточили усилия на декорировании палубы у театра им. Камала, где установили световую композицию высотой 28 метров, на нижней палубе были установлены световые арки.

На Баумана тогда установили 40 светящихся арок с использованием 102 тысяч энергосберегающих ламп. Фото evening-kazan.ru

Что привело к очередному этапу «зеленого дерби» между Уфой и Казанью

Результат не замедлил себя ждать. В новогодние праздники в столице Татарстана побывали 150 тыс. туристов, что оказалось на 15% больше 2018 года. В комитете по туризму казанской мэрии заметили, что гости особенно оценили новогоднее оформление города. Заметили его не только гости, но и власти соседних регионов. Впечатлившись новогодними украшениями Казани, на тот момент врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил мэра Уфы Ульфата Мустафина удивить его в следующем году новогодним оформлением столицы:

— Вам моя личная просьба или поручение: вы удивите нас, пожалуйста, на следующий год. Чтобы где-то в 520 километрах (или где находится мэрия Казани?) мэр одного большого красивого близкого нам города рыдал просто где-то в районе 10 января, ладно?

Что интересно, до сих пор точно неизвестно, насколько уфимские власти увеличили бюджет в этом году. Известно лишь о тендере по установке елей и изготовлению элементов новогоднего оформления за 817 тыс. рублей — судя по всему, сделано это нарочно, чтобы действительно удивить Казань. Сможет ли на этот раз снова поразить сама Казань?