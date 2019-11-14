Дольщики «ФОНа» дошли до приволжского арбитража ради разрешения на стройку

Суд начал рассматривать кассационную жалобу застройщика ООО «ФОН»

Фото: Виталий Ахмеров

Сегодня Приволжский арбитражный суд в Казани в присутствии полусотни дольщиков приступил к рассмотрению кассационной жалобы ООО «ФОН» (застройщика жилого комплекса «МЧС» на ул. Ак. Губкина в Советском районе Казани). Кассация подана на решение предыдущей инстанции, признавшей законным отказ исполкома Казани выдать «ФОНу» разрешение на строительство четвертого дома комплекса, квартиры в котором уже раскупили сотни людей. Репортаж «Реального времени» с первого заседания по резонансному делу.

Отдали деньги без разрешения

История злоключений дольщиков «фоновского» комплекса ЖК «МЧС» тянется с 2012 года, когда первые покупатели квартир, доверившись, казалось бы, надежному застройщику, заключили с ним предварительные договоры долевого участия в строительстве очередного дома. Жилье возводили в соответствии с инвестиционным соглашением компании «ФОН» и ГУ МЧС по Республике Татарстан. Суть соглашения в том, что государство в лице Росимущества предоставило застройщику федеральные земли без торгов, а взамен должно было получить часть квартир (для нужд управления МЧС). Из четырех домов полностью построен только один, второй — почти достроен, третий готов на 55%, а четвертый — о котором сегодня и шла речь в суде, лишь на 5% (фактически это котлован с забитыми сваями).

Как потом выяснилось, на момент заключения предварительных договоров с дольщиками у застройщика не было ни разрешения на строительство дома, ни проектной документации, чтобы это разрешение получить.

Как сообщила «Реальному времени» представительница актива дольщиков четвертого дома ЖК «МЧС» Гульнара Закирова, к 2018 году дольщиков в долгострое набралось уже 255. Каждый из них отдал застройщику от 1,5 до 4 миллионов рублей (в зависимости от площади квартиры и даты заключения «предвариловок»). В 2018 году им пришлось в складчину собрать еще 5 млн рублей на разработку проекта будущего дома. Это было одним из условий участия объекта в программе Фонда поддержки дольщиков. Эти деньги людям впоследствии обещают вернуть, однако никаких гарантий того, что дом вообще будет построен, пока нет.

В зале заседаний собралось примерно полсотни дольщиков, которых интересовал единственный вопрос: будет ли в итоге выдано разрешение на строительство дома. Фото Виталия Ахмерова

Два суда — два противоположных решения

В итоге проект все же разработали, однако к тому времени, когда застройщик обратился в исполком за разрешением на строительство, срок аренды земельного участка, на котором планировалось возвести дом, истек. Это и стало основанием для исполкома Казани отказать в выдаче разрешения на строительство. «ФОН» обратился в Арбитражный суд РТ, который услышал его доводы и обязал выдать разрешение на стройку. Казалось бы, можно радоваться, однако следующая инстанция — Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре — принял прямо противоположное решение и счел отказ в выдаче разрешения правомочным. Застройщик направил кассационную жалобу на это решение, и сегодня Приволжский арбитражный суд в Казани приступил к ее рассмотрению.

В зале заседаний собралось примерно полсотни дольщиков, которых интересовал единственный вопрос: будет ли в итоге выдано разрешение на строительство дома, в котором они уже купили квартиры и ждут их уже кто четыре года, а кто все семь лет.

Рассмотрение дела отложили до 3 декабря

Однако ответа на этот вопрос людям придется подождать как минимум до 3 декабря. По ходатайству представительницы исполкома судебное разбирательство было отложено, поскольку заявитель (застройщик) в последний момент приобщил к делу новые материалы — письмо Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, в котором сказано, что банкротство застройщика (а «ФОН» в этом году признан банкротом) не является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.

Впрочем, несмотря на то, что разбирательство было отложено, суд все же попросил стороны изложить свои доводы, поскольку в зале присутствовало много заинтересованных лиц и оставить их вообще без какой-либо информации было бы несправедливо.

Ответчик (исполком Казани), в свою очередь, ссылается на то, что новый договор аренды государственного имущества не может быть заключен без торгов. Фото Романа Хасаева

Доводы застройщика заключаются в том, что хоть срок аренды и истек, собственник земельного участка (Росимущество) не возражает против продолжения строительства, а значит, договор аренды можно считать продленным на неопределенный срок. Ответчик (исполком Казани), в свою очередь, ссылается на то, что новый договор аренды государственного имущества не может быть заключен без торгов. Впрочем, это требование в законодательстве появилось только в 2015 году, тогда как договор аренды между компанией «ФОН» и Росимуществом был заключен в 2014-м.

Чьи аргументы весомее — суд решит 3 декабря. До тех пор дольщики продолжат пребывать в неизвестности.

Достраивать дом будет не «ФОН»

Как подчеркнула в разговоре с «Реальным временем» активистка комплекса Гульнара Закирова, речи о том, что «ФОН» сам будет достраивать проблемный дом, не идет: в этом году компанию признали банкротом. О том же в ходе сегодняшнего заседания говорил и представитель строительной компании. Разрешение на строительство необходимо для того, чтобы Фонд поддержки дольщиков принял положительное решение о финансировании строительства проблемного объекта. То же самое дольщикам «ФОНа», устроившим пикет возле Дома правительства, еще в июле говорил замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев.

— «ФОН» — банкрот, он вести строительство не будет. Но создан федеральный Фонд защиты дольщиков — «Фонд214» при «Дом.РФ» — который примет решение о целесообразности (или нецелесообразности) завершения строительства нашего дома, — поясняет Гульнара Закирова. — И в случае положительного решения он определит в качестве нового застройщика наш региональный Фонд поддержки дольщиков, который будет искать подрядчиков и привлекать из бюджета средства на строительство: 52% предоставит федеральный бюджет, 42% — республиканский. Но чтобы решение было положительным, необходимо иметь разрешение на строительство, поэтому мы надеемся на соответствующий вердикт Приволжского арбитражного суда. Сегодня рассмотрение дела отложили.

Сегодня рассмотрение дела отложили. Фото Максима Платонова

От такого решения, продлившего их «зависшее» положение, дольщики явно были не в восторге, однако в будущее смотрят с оптимизмом: «во всяком случае, это лучше, чем отказ».