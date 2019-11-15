«Для бизнеса — это, конечно, провал» — погода срывает горнолыжный сезон в Татарстане

Из-за теплого ноября трассы на «Свияжских холмах» и других комплексах откроют с опозданием

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», новый сезон на татарстанских горнолыжках стартует в этом году позднее, чем обычно. Всему виной непривычно теплые для этого времени дни. Наше издание узнало, на какие числа стоит ориентироваться любителям зимних видов спорта, как изменились цены на услуги горнолыжных комплексов и навредит ли бизнесу, занятому в этой сфере, установившаяся погода.

«Погода играет»

Если пройтись по аккаунтам республиканских горнолыжных комплексов в соцсетях, можно заметить, что вопросов от пользователей о старте нового сезона с каждым днем становится все больше и больше. При этом, администраторы сообществ не вносят никакой ясности, что неудивительно — руководители горнолыжек пока находятся в замешательстве из-за аномально теплой для середины ноября погоды. Единственное, что известно наверняка, — сезон в этом году стартует позже, чем в прошлом.

— По поводу старта сезона, даже не могу сказать — погода играет. Пушки у нас есть, мы их уже выставили на трассы и ждем погоды. Дело в том, что месяц надо оснежать трассы при минусовой температуре, а сейчас температура плюсовая, следовательно, делать снег не получится, — комментирует ситуацию глава горнолыжного курорта «Ян» Сергей Аппаков. — Вообще планируем открытие где-то в 20-х числах декабря. По сравнению с прошлым годом (тогда мы стартовали 1 декабря) открытие передвигается. Отразится ли это на бизнесе? Конечно, погода сыграет свою роль: все-таки, чем раньше мы откроемся, тем для нас выгоднее.

Коммерческий директор города-курорта «Свияжские холмы» Мария Артюх также сообщила о небольшом сдвиге даты открытия сезона.

— По сравнению с прошлым годом небольшое смещение все же будет: в 2018-м мы запустили первую трассу 18 ноября, а полностью открылись 2 декабря. В этом году мы планируем полностью заснежиться к 1 декабря, при этом, возможно, еще не успеем покрыть снегом сноупарк. Все, конечно, будет зависеть от погоды, — рассказала Мария Артюх. — Нам, в принципе, не нужен снегопад — достаточно температуры -3 или -5 градусов, а также невысокой влажности, чтобы мы могли генерировать хороший, качественный снег самостоятельно. Сейчас мы видим, что на следующей неделе в ночь со вторника на среду будет хороший минус. Если показатели будут соответствовать прогнозам, то уже к концу ноября мы ожидаем открытия сезона.

В среднем старт сезона в горнолыжных комплексах республики сдвигается на 2-3 недели. В компаниях не делятся информацией — во сколько обойдется этот вынужденный простой, но признают — определенные потери они понесут.

— Есть люди, которые любят этот вид спорта, они ждут нашу горнолыжку. По факту, если они запланировали посетить нас до Нового года 5-6 раз, они так и сделают, даже если мы откроемся на неделю позже. Да, какие-то убытки, упущенная прибыль будут. Но для нас это не критично, потому что у нас мультибизнес, город-курорт, а не просто горнолыжка. Сейчас, например, мы принимаем большие конференции по 200—600 человек, — говорит Мария Артюх.

Собеседница нашего издания отмечает, что у большинства российских горнолыжных комплексов сейчас есть системы искусственного оснежения, однако некоторые так ими и не обзавелись, из-за чего вынуждены находиться в полной зависимости от погодных условий.

— Были такие истории, когда натуральный снег не выпадал, и другие горнолыжные комплексы в республике открывались только после рождественских праздников. Для бизнеса — это, конечно, провал. Здесь мы можем только посочувствовать. Вообще, работа на горнолыжках в целом — это непредсказуемая вещь. Мы всегда переживаем и за себя, и за коллег. В наших погодных условиях без системы искусственного оснежения просто не прожить, — уверена коммерческий директор города-курорта «Свияжские холмы».

По итогам прошлого года выручка АО «ГСОК «Казань» составила 298,7 млн рублей, чистая прибыль — 59 млн рублей. Компания принадлежит главе ПСО «Казань» Равилю Зиганшину.



В горнолыжном комплексе «Медная гора» в Кукморе в следующем году планируют сделать искусственное оснежение склонов, закупив пушки. Фото flgr.ru

Снежные пушки за 30 миллионов

Также «Реальное время» обратилось в горнолыжный комплекс «Федотово», расположенный в Заинском районе Татарстана. Отметим, что самая длинная из пяти его трасс не сильно отстает от «Свияги» и составляет 875 метров. Администратор комплекса сообщил нашему изданию, что пока никто не может назвать точную дату открытия сезона:

— Скорее всего, ориентируемся на декабрь, поскольку уже почти середина ноября, а погоды все нет — она не позволяет даже приготовить искусственный снег. Для сравнения, в прошлом году у нас открытие сезона произошло 16 ноября — тогда погода была хорошая.

Что касается площадок, вынужденных ждать снегопада без возможности произвести снег самим, то в их числе оказался горнолыжный комплекс «Медная гора» в Кукморе.

— Трассы еще не готовы, потому что снега нет. В целом у нас их три: одна учебная и две — для тех, кто умеет кататься. Также есть тьюбинговая трасса, трасса для беговых лыж. Протяженность последней — примерно 2,5 км, — рассказал «Реальному времени» соучредитель горнолыжного комплекса «Медная гора» Ильяс Ибятов. — К сожалению, в этом году мы к вызовам погоды не готовы, потому что у нас нет снежных пушек и пока мы зависим от естественных условий. В следующем году мы планируем поставить еще один подъемник и сделать искусственное оснежение склонов, закупив пушки. По искусственному снегу у нас сметная стоимость составляет порядка 30 млн рублей.

Цены в новом сезоне

Как удалось выяснить нашему изданию, стоимость услуг практически везде осталась на уровне прошлого года. По словам директора горнолыжного курорта «Ян» Сергея Аппакова, «никаких изменений в прайсе в этом сезоне не произошло». Аналогичную информацию нам предоставили и в «Федотово», и в «Медной горе».

— Что касается расценок, то они будут на уровне прошлого года. Подъемник остается 250 рублей, а инвентарь — зависит от состояния: новый — 350, старый — 250 рублей, — уточнил соучредитель горнолыжного комплекса в Кукморе Ильяс Ибятов.

Как удалось выяснить нашему изданию, стоимость услуг практически везде осталась на уровне прошлого года. Фото Максима Платонова

Определенные изменения пережил прайс города-курорта «Свияжские холмы»: некоторые услуги стали дешевле, при этом базовые позиции подорожали.

— Есть понижение на акцию, включающую в себя 4 часа катания и 4 часа проката оборудования в будни: если раньше она была 1 400 рублей, то теперь 1 200. На прокат мы цены не повышали, но впервые за 2 года увеличили стоимость подъема — буквально до 10 процентов. Мы были вынуждены это сделать, в связи с тем, что есть инфляция, рост цен на электроэнергию, плюс, заработная плата сотрудников, — сообщили нам в «Свияжских холмах». — Также мы немного изменили акцию «Вечернее катание»: в том году оно в основном было по будням, а теперь — и в субботу, и в воскресенье. То есть гости могут после 17:00 со скидкой около 40 процентов кататься и брать оборудование напрокат.

Новые комплексы Татарстана и ситуация у соседей

Отметим, что число горнолыжных комплексов, доступных для татарстанцев в плане расположения, не ограничивается «Свиягой», «Яном», «Федотово» или «Медной горой» — в республике достаточно площадок поменьше. К примеру, ГЛБ «Дербышки», ГЛК «Дубьязы» в Высокогорском районе, ГЛБ «Печищи» в Верхнеуслонском районе или горнолыжный курорт «Балтаси».

Также можно вспомнить прошлогодний анонс строительства нового горнолыжного комплекса в Актаныше. Напомним, на его проектирование из местного бюджета выделили 4,5 млн рублей, а инициативу строительства приписывали главе района Энгелю Фаттахову.

— У нас поблизости, в Набережных Челнах, в Нижнекамске и по соседству в Башкортостане, горнолыжных трасс нет. А желающие кататься есть! — рассказывал тогда «Реальному времени» руководитель исполкома Актанышского района Ильфак Бариев.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Актанышского муниципального района, проект до сих пор находится на стадии разработки. Предположительно, новый комплекс будет запущен в следующем году.



Также можно наведаться к соседям, которые, к слову, уже открыли новый сезон. Так, башкирское «Абзаково» начало принимать гостей 2 ноября, а удмуртское «Нечкино» запустило первые трассы буквально на днях.