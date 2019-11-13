Разрулит ли Александр Груничев проблему цен на проезд в «краснобусах»?

Мусорный рынок, спор энергетиков с Челнами и стоимость проезда в «краснобусах» — итоги и новые вызовы первого года работы главы тарифного регулятора Татарстана

Ровно год назад экс-руководитель УФАС по РТ Александр Груничев был назначен главой Госкомитета РТ по тарифам. Эта должность досталась ему в разгар «мусорной реформы», когда новому тарифному куратору пришлось тут же воевать с мусорными королями за низкие тарифы, почти сразу после этого — резко снижать аппетиты казанских транспортников по росту стоимости проезда. Еще в январе 2019 года, предупредив глав районов о составлении антирейтинга муниципалитетов с высокими тарифами и введении стороннего «факт-чекинга» «хотелок» операторов, Александр Груничев почти весь год одерживал одну убедительную «народную» победу над естественными монополистами за другой. Газета «Реальное время» внимательно изучила инфоповоды первого года руководства Груничева, первые его шаги и завоевания и выяснила, какие непростые проблемы еще предстоит решить ему и всему Госкомитету РТ по тарифам.

«Чересчур принципиальный, через него уже не пройдут всякие «хотелки»…»

Назначение Груничева, получившего известность своей принципиальностью и готовностью воевать даже с большими федеральными игроками на антимонопольной ниве, оказалось в ноябре 2018 года не очень приятным сюрпризом теперь уже на энерготарифном рынке. Ряд наблюдателей посчитали это аппаратным поражением, например, «Татэнерго», собиравшегося пролоббировать в Комитет по тарифам своего человека.

Бывший министр юстиции РТ и адвокат Мидхат Курманов говорил «Реальному времени», что Груничев далеко не всем придется по душе в своей новой должности: экс-глава ФАС «чересчур принципиальный, через него уже не пройдут всякие «хотелки», он не даст просто так поднять тарифы, еще же нужно обосновать повышение», предупредил он.



Кресло Александру Груничеву досталось в разгар «мусорной реформы»

С другой стороны, и для самого Груничева новая должность приносила новую головную боль. Кресло главы Комитета по тарифам ему досталось в разгар «мусорной реформы», грозившей обернуться почти двукратным ростом тарифов для населения. На новой работе, несмотря на всю свою принципиальность, ему необходимо было лавировать между генераторами тепла, «мусорными» и транспортными игроками — и, собственно, недовольством населения, пытаясь сдерживать тарифы либо же принимать непопулярные в народе решения.

Кресло главы Комитета по тарифам ему досталось в разгар «мусорной реформы». Фото Олега Тихонова

Рафаил Нугуманов, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, комментируя назначение, отмечал, что от Александра Груничева все-таки будет не все зависеть: «Если предприятие работает в убыток, он же не может те же тарифы у него оставить? Понятно, что все хотят заработать на повышении: и по мусору, и по воде и т. д. Его служба должна все верно высчитать. Предприятия должны работать с какой-то прибылью, значит, придется повышать».



Как «срезали» мусорные тарифы на 20%

Характерно, что буквально за несколько часов до официального представления Александра Груничева в качестве главы татарстанского регулятора «куратор» коммунальных тарифов Лилия Борисова, заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам, официально заявила на заседании согласительной комиссии, что тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО в республике подскочат в два раза. И общая итоговая сумма в ЖКХ-платежке «вырвется» за ограничительный предел общего целевого роста в 2,4%, который предварительно был установлен правительством РФ на 2019 год.

На заседании 14 ноября представители комитета обещали, что публичное обсуждение тарифной политики войдет в постоянную практику регулятора. В день завершения тарифной кампании (20 декабря) выяснилось, какую же позицию занял новый глава комитета: народную. Единый тариф по обращению с отходами для региональных операторов Татарстана «срезали» в среднем на 20% от первоначально заявленной ими величины в 568 рублей за кубометр для всех категорий потребителей (до 365,8 руб./куб. м (без НДС) или 439,03 руб./куб. м (с учетом НДС)).

Команда Груничева ограничение «хотелок» мусорных региональных операторов — компаний «Гринта» и ПЖКХ — объяснила исключением из структуры нового коммунального тарифа всех задекларированных, но неподтвержденных расходов на сбор, вывоз и утилизацию ТБО — что в общем подтвердило прогноз Мидхата Курманова о принципиальности экс-антимонопольщика. В ответ на мрачный ропот «мусорщиков» о том, что многие расходы «вывалились» из тарифа, потому что они не смогли подтвердить их обоснованность из-за отсутствия практики, а низкие тарифы могут обернуться на практике «огромными кассовыми разрывами» — «заявлялись на один тариф, а получаем другой, у нас возникнут дополнительные сложности с привлечением денежных средств», Груничев прохладно заметил: «Мы надеемся и верим, что у вас все получится». И предложил встречаться ежеквартально.

Лилия Борисова, заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам, официально заявила на заседании согласительной комиссии, что тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО в республике подскочат в два раза. Фото kt.tatarstan.ru

Война с «Водоконалом»

Вторым фронтом работы команды Груничева стали водные тарифы. За пару недель до прошлого Нового года мэрия Казани направила в Госкомитет по тарифам РТ официальное обращение о необходимости изучения вопроса повышения тарифов на воду в связи с тяжелой ситуацией с сетями, пояснив это необходимостью обеспечения растущего города качественной водой по десятилетней инвестиционной программе МУП «Водоканал».

На заседании согласительной комиссии комитета, где проходило утверждение тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал» на предстоящие 2019—2023 годы, Александр Груничев обращение поддержал, но с оговорками — учитывая, что для пересмотра тарифов оставалось всего пару дней, когда вся тарифная кампания завершалась. Изначально предполагалось проиндексировать тарифы на три с лишним процента: в первом полугодии хотели оставить расценки без изменений, а со второго повысить на 3,1% и 3,4% (при одновременном снижении объема подачи воды).

«Водоконал» же просил повысить тарифы радикально, ссылаясь на то, что в Казани они и так одни из самых низких, «к сожалению». Груничев, однако, с таким поворотом не согласился — напротив, заметил он, низкими тарифами стоило бы скорее гордиться. И в итоге принял позицию казанского населения, заявив, что цена, которую платит казанский житель, адекватная, заверив, что финансировать программы «Водоконала» будут «в пределах тех нормативов, которые нам доведены и это в целом не повлияет на увеличение платы граждан».

Рубль роста

Команда Груничева и на третьем фронте — транспортных тарифов — тоже показала убедительную победу. В столице РТ, во всяком случае. 15 перевозчиков муниципальных и частных предприятий, которые обслуживают основные маршруты Казани, уже после завершения тарифной кампании написали вместе с представителями исполкома коллективное обращение о необходимости повысить стоимость проезда. Сначала до 33 рублей (что возмутило казанцев), потом до 28 рублей. Их поддержал и Минтранс РТ.

Команда Груничева и на третьем фронте — транспортных тарифов — тоже показала убедительную победу. Фото Максима Платонова

Однако в конце декабря прошлого года стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысится до 27 рублей, а не до 28 рублей, как просили городские перевозчики и мэрия Казани. С решением комитетчиков с усечением тарифа на 1 рубль на заседании согласительной комиссии власти Казани вынуждены были согласиться. Груничев же пообещал перевозчикам перейти от долгосрочных тарифов на их ежегодную ревизию — что, к слову, вовсе не обязательно приведет к их ежегодным повышениям.

«Если будут экономически обоснованные предложения, значит, будут приниматься решения», — пообещал Груничев.

Постановление об утверждении повышения тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в Казани с 25 до 27 рублей подписали только в конце января, а ввели — в феврале 2019 года.

Предупреждение главам

Подводя первые итоги своего правления, новый глава комитета свою успешную атаку на естественных монополистов при этом дипломатично упоминать не стал, понимая, что бесконечная война с ними приведет только к урезанию их затрат, а значит, и инвестиций (и в конечном итоге к снижению качества услуг). Не желая прослыть «популистом», Груничев лишь заметил, что в 2018 году рост платы за услуги ЖКХ упал до минимума, составив всего 3%. Тем не менее представителям компаний он заявил, что ценовая доступность для населения жизненно важных коммунальных услуг остается для его ведомства в приоритете, именно этой установке была подчинена вся прошлогодняя тарифная кампания.

Новый глава Госкомитета, говоря об этом, анонсировал и подготовку рейтинга среди муниципалитетов по уровню тарифов, который можно было бы скорее назвать «коммунальным антирейтингом». По словам Груничева, в этом списке будут ранжированы как муниципалитеты по уровню коммунальных тарифов, так и предприятия, тарифы которых регулируются его ведомством. Первый рейтинг обещали представить в конце 2019 года. Таким незамысловатым способом комитетчики послали «черную метку» тем муниципалитетам, где тарифы зашкаливают: так, например, если в Казани 1 Гкал тепловой энергии стоит 1 766 рублей, в Набережных Челнах — 1 582, то в Альметьевске — 1 941. Руководитель исполкома последнего обещал «оптимизировать тарифы на тепло», но команда Груничева все равно пообещала до 1 июля их внимательно изучить.



Наконец, Груничев 18 января объявил о введении тотального «факт-чекинга» всех затрат, которые закладываются компанией-заявителем при подаче тарифной заявки. Причина в том, что за последнюю пару месяцев тарифной кампании, когда он пришел наводить в комитете порядок, уже обнаружилась проблема достоверности сведений о расходах. Отныне эти сведения будут проверять по внешним независимым источникам, к примеру, расходы на зарплату, которые закладываются в тариф, будут сверяться с ПФР. Аудиторы проверят и другие крупные затраты: на топливо, ремонт, амортизацию и т. д.

Груничев 18 января объявил о введении тотального «факт-чекинга» всех затрат, которые закладываются компанией-заявителем при подаче тарифной заявки. Фото kzn.ru

На страже бюджетных расходов

Поставив монополистов перед новыми правилами игры, Груничев в течение многих месяцев практически не светился (что связано, впрочем, еще и с окончанием ежегодной большой тарифной кампании), хотя ряд принципиальных решений ему все-таки приходилось принимать. Так, «мусорная реформа», заработав в 2019 году, уже к концу первого квартала дала первые сбои. На уровне почти всех муниципалитетов договоры на вывоз ТБО с бюджетными организациями сферы образования по всей Западной зоне оставались незаключенными, так как их бюджетные лимиты ниже и не давали возможности оплачивать вывоз мусора по действующим тарифам. По словам представителей двух главных регоператоров, ООО «УК «ПЖКХ» и ООО «Гринта, с детскими садами и школами договоры к тому времени были не заключены. Причина: у них на это попросту не было денег.

Новые тарифы, хотя и были урезаны командой Груничева на 20%, оказались не по карману учреждениям, так как у них действовали бюджетные лимиты, сверстанные еще по старым тарифам. Конечно, монополисты не столько беспокоились за школы и детсады, а также региональный бюджет: ведь в итоге они сами недополучили выручку, собрав лишь 90 млн вместо 250 млн рублей.

«У нашего ведомства и Минфина РТ есть четкая позиция по этому вопросу. Вы завышаете, ссылаетесь на один нормативный документ, мы вам показали другие нормативные документы», — парировал тогда Груничев доводы мусорных операторов. По его словам, тарифы, рассчитанные по методике властей, отличаются от тарифов монополистов чуть ли не на 200%. Регоператоры вынуждены были опять пойти навстречу, скрипя зубами, — и заключать договоры в рамках установленных бюджетных лимитов.

Неспешно по кадрам

В начале октября стало известно, чем, помимо налаживания «мусорной реформы» и составлением антирейтинга регионов, монополистов и операторов, занимался Груничев. Правительство РТ утвердило структурные преобразования в Госкомитете РТ по тарифам. Любопытно, что новый глава разумно не трогал кадровый состав комитетчиков сразу после своего прихода в ведомство: в рамках тарифной кампании этот шаг мог оказаться самоубийственным. Но было очевидно, что Груничев будет потихоньку набирать новую команду взамен старой, созданной при прежнем главе комитете Марате Зарипове.

Транспортные тарифы курирует Лариса Хабибуллина, мусорные — Лариса Борисова, энерготарифы остаются за опытнейшим Александром Штромом (на фото). Фото Романа Хасаева

Груничев смог убедить президента РТ расширить головной состав вверенного ведомства с трех до четырех замов и превратить комитет фактически в мегарегуляртор внутреннего рынка, способный разруливать проблемы как на «мусорном» рынке, так и в электросетевом. На это намекает и урезание одного из отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, потерявшего в названии «утилизацию ТБО»; «мусорную» проблему, по-видимому, будут решать в отдельном отделе (число которых снизилось, к слову, с 21 до 18, было ликвидировано и самостоятельное управление регулирования организаций коммунальной сферы, контролировавшее тарифы ЖКХ), а то и на уровне одного из заместителей.

У старой команды, как уже писало «Реальное время», в октябре сложилось чемоданное настроение, тем не менее на данный момент никто из них не потерял свою работу. Транспортные тарифы курирует Лариса Хабибуллина, мусорные — Лариса Борисова, энерготарифы остаются за опытнейшим Александром Штромом. Изначально планировалось, что четвертым замом станет 27-летний Сергей Павлов, подчиненный Груничева еще в ФАС, но спустя месяц его по-прежнему нет в руководстве комитета, зато он все еще является замом в ФАС по РТ.

Что предстоит Груничеву сегодня

1. Соломоново решение по «мусорной реформе»

Если и когда новая команда будет сформирована, перед ней будут стоять непростые задачи. Во-первых, сделать так, чтобы «мусорная» отрасль работала без сбоев, но тарифы кратно не повышались. Напомним, меньше месяца назад команде Груничева пришлось разбираться в войне федеральных и местных компаний с УК ПЖКХ, которая отказывалась выставлять им счета на вывоз ТКО исходя из реального объема мусора, ссылаясь на нормативы. Что любопытно, примерно тогда же бывшее ведомство Груничева тоже бросилось в атаку на ПЖКХ, возбудив дело на регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами по Западной зоне: УФАС по РТ обнаружило якобы признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке обращения с ТКО. На экстренном заседании штаба комитетчиков также выяснилось, что компания ПЖКХ не готова отчитаться о финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2019 года.

2. Разобраться со стоимостью проезда в Казани

Во-вторых, комитету в новом или старом составе необходимо будет добиться консенсуса с транспортными компаниями, которые вновь объявили «войну»: в сентябре этого года руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Казани сообщил, что убытки автотранспортных предприятий Казани за 2018 год составили более миллиарда рублей, «дальше так жить нельзя, поэтому стоимость проезда в автобусах надо поднять сразу в полтора раза — до 40 рублей при наличном расчете». Пока, впрочем, их требования изучают в казанском транспортном комитете, но в рамках тарифной кампании воевать с «краснобусами» придется опять-таки команде Груничева (в начале ноября Госкомитет уже начал проверку казанских перевозчиков из-за их жалоб на финансовые трудности). В любом случае все стрелки переводятся именно сюда.

Из-за изношенности тепловых сетей «Татэнерго» в свое время включила инвестнадбавку в свои тарифы. Фото Дима Канеки / domofoto.ru, лицензия: CC-BY-NC-ND

3. Помирить «Татэнерго» с челнинцами

В-третьих, Госкомитет будет исполнять поручение президента РТ Рустама Минниханова по исправлению сложившегося дисбаланса в энергетике, когда на высоком уровне напряжения тарифы на электричество были низкими и выгодными для компаний, а на низком уровне — высокими, что ударяло по малому и среднему бизнесу. Из-за изношенности тепловых сетей «Татэнерго» в свое время включила инвестнадбавку в свои тарифы. Повысив последние на 3% в столице РТ и на 2,3% в Набережных Челнах, компания рассчитывает направить на замену теплосетей только в этом году 1,6 млрд рублей (до 2023 года — всего 7 миллиардов). Энергетики рассчитывают в 2020 году поднять тарифы на 9,4% в Казани и на 3,2% в автограде. Челнинские власти на повышение тарифов идти не хотят, энергетики обвиняют их в популизме, и именно Госкомитет Груничева, который тоже не хочет повышать энерготарифы выше 4%, должен будет в ноябре-декабре принять решение, которое точно какую-либо сторону не устроит.

4. «Самому медианеэффективному руководителю» придется выдержать информационные баталии в тарифную кампанию

Еще одна проблема касается самого Александра Груничева, известного своей непубличностью, что в случае масштабных медийных баталий вокруг повышения разнообразных тарифов вряд ли поможет его команде в принятии непопулярных решений. Так, согласно агентству «Промрейтинг», глава Госкомитета РТ по тарифам вошел в топ-5 медианеэффективных руководителей за III квартал. У него очень низкие показатели по работе со СМИ и в социальных сетях, где работу ведомства критикуют чаще всего.