Батутный бизнес миллиардера Рустама Зарипова пойдет с молотка

Казанский «филиал» скандально прославившегося набережночелнинского батутного центра «Внебопарк» продают за 16 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», крупнейший батутный центр Казани ищет нового владельца. Этот молодой двухлетний бизнес, начинавшийся под брендом «Внебопарк», выставляется на продажу уже второй раз — теперь уже компанией «Мир» крупного татарстанского дорожника Рустама Зарипова, короля госзаказов с портфелем в 5,2 млрд рублей за 9 лет. В начале этого года Зарипова чем-то привлек казанский филиал его арендаторов и создателей бренда — группы челнинских бизнесменов, владеющих «Внебопарком» в автограде. Почему бизнес, позиционируемый как прибыльный и перспективный, «скачет» из рук в руки и как его собственники борются за репутацию татарстанских батутных парков, подмоченную травмами посетителей, — в нашем материале.

«Захотят встать и уйти — ради бога!»



Готовый бизнес, включающий в себя оборудование — «батутные арены, детский городок, веревочный парк, бар, раздевалки и прочее» — 7 ноября был выставлен на продажу за 16 млн рублей. Цена может быть снижена.

Батутный центр «Внебопарк» размещается в Казани на арендованных площадях, и эти 1500 квадратных метров помещений на улице Московской, 48 остаются за собственником. Но, как пояснила «Реальному времени» Диана Тимергалеева, представившаяся помощником руководителя ООО «Мир» — нового собственника казанского парка, продавец готов оставить помещение в аренде:

— Мы поможем пролонгировать договор аренды на условиях, обговариваемых при передаче имущества. А если собственники захотят встать и уйти с этого места, забрав оборудование, — то ради бога.

Поскольку успешное развитие бизнеса в значительной степени связано с наличием у «Внебопарка» раскрученного бренда, «Реальное время» поинтересовалось, перейдет ли он со всем имуществом к новому владельцу. Но оказалось, что бренд принадлежит предыдущим собственникам — челнинским бизнесменам, и не факт, что они захотят делиться им с новыми покупателями, хотя нынешнему владельцу такое право по договору предоставлено.

Батутный центр «Внебопарк» размещается в Казани на арендованных площадях, и эти 1500 квадратных метров помещений на улице Московской, 48 остаются за собственником. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Кстати, о нынешнем владельце. Соучредитель фирмы «Мир» — известный татарстанский дорожник Рустам Зарипов, бенефициар компании «Русремстрой», собравшей за время работы портфель госзаказов от министерств и ведомств республики на 5,2 млрд рублей.

«Перепрыгнут» на фитнес

Выставленный ООО «Мир» на продажу батутный парк все также функционирует. По словам Тимергалеевой, нынешний собственник, у которого в уставе в настоящее время прописана только аренда и управление недвижимостью, «подал заявление на добавление ОКВЭД»:

— Бизнес это прибыльный, и мы хотим продать его, не торопясь, потому что [у руководства] просто физически не хватает времени им заниматься.

К тому же, по заверению собеседницы «Реального времени», сейчас в планах ее руководства — создание нового бизнеса иной направленности:

— У управленцев и собственников бизнеса поменялся профиль деятельности — с развлекательных услуг мы переориентируемся на фитнес-услуги.

А вот предположение о том, что от батутного бизнеса Рустам Зарипов может избавляться потому, что подобные развлечения травмоопасны и это служит ему плохой рекламой, Диана Тимергалеева решительно отвергла:

— С того момента, как бизнес принадлежит ООО «Мир», никаких эксцессов не было. В настоящее время у нас не идет никаких разбирательств — ни судебных, ни досудебных.

Предположение о том, что от батутного бизнеса Рустам Зарипов может избавляться потому, что подобные развлечения травмоопасны и это служит ему плохой рекламой, Диана Тимергалеева решительно отвергла. Фото prokazan.ru

В Челнах батуты останутся

«Внебопарк» в центре Казани достался ООО «Мир» совсем недавно. Как рассказал «Реальному времени» предыдущий его совладелец и соучредитель челнинского ООО «Внебопарк-1» Ринат Сальманов, бизнес был продан еще в начале этого года, а оформление документов завершили весной.

При этом казанское ООО «Внебопарк» юридически продолжает существовать, только к развлекательному батутному центру на улице Московской отношения не имеет.

А вот набережночелнинский батутный развлекательный центр на Московском проспекте, 124, который собственники выставляли на продажу в июле 2019 года за те же самые 16 млн рублей, так и не сменил владельца. Ринат Сальманов сказал, что продавать его он и компаньоны уже передумали.

«У нас все в порядке»

Сальманов не подтвердил, что попытка продажи «Внебопарка» в Челнах была связана с выявленными там нарушениями безопасности.

Проблемы у челнинского бизнеса возникли после того, как после трагедии в «Зимней вишне» прокуратура в апреле прошлого года провела проверку развлекательных центров, в том числе «Внебопарка», располагающегося в спорткомплексе «Автозаводец». И обнаружилось, что там не работала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, были загромождены эвакуационные пути и выходы, неисправен противопожарный водопровод.

— У нас выявили несколько нарушений, — сообщил «Реальному времени» Ринат Сальманов. — Центр тогда закрыли на два месяца, и мы за этот срок все нарушения устранили. А что касается двоих детей, получивших компрессионные переломы позвоночника на батутах, то суды закончились в нашу пользу, мы подтвердили свою невиновность.

Собеседник «Реального времени» заметил, что зачастую травмы на батутах получают те, кто еще раньше повреждал позвоночник — дескать, попрыгают и разбередят старые переломы.

По словам Сальманова, сейчас во «Внебопарке» родителям после инструктажа дают на подпись документы, согласно которым они сами несут ответственность за здоровье своих детей в то время, как те развлекаются на батутах. Кроме того, подчеркнул он, в зале постоянно находится 5—6 инструкторов, которые следят за происходящим и могут прийти на помощь, а также подсказать посетителям, как себя вести, чтобы не получить травму. Посетителей одновременно может быть человек 40, уточнил он. А вот отдельной зоны для маленьких посетителей с более безопасными условиями в батутном центре не предусмотрено, существуют только определенные ограничения, связанные с возрастом:

— В батутный центр допускают детей в возрасте от 2 лет, но при этом дети до 7 лет должны находиться там только в сопровождении родителей.

Кто в бизнесе хозяин

Фирма «Мир», которая в начале 2019 г. приобрела и уже продает казанский «Внебопарк», зарегистрирована в декабре прошлого года по адресу самого парка — улица Московская, дом 48. Руководитель Айрат Хамурзин является вторым совладельцем на пару с Рустамом Зариповым в равных долях. По тому же адресу зарегистрировано ООО «Альфа-Джим», где Хамурзин выступает директором и совладельцем, но 75% в этой компании, контролирующей фитнес-клуб, принадлежит Ильнуру Хайруллину.

Строительная компания «Русремстрой» Рустама Зарипова (директор и единственный учредитель) в 2019 году заключила госконтрактов на 976,4 млн, а в 2018-м — на 1,788 млрд рублей. Среди заказчиков — Главтатдортранс и длинный ряд министерств и ведомств республики.

Зарипов также является бенефециаром ООО «Энергоинвест», с которым в этом году заключил госконтракт на 19,2 млн рублей исполком Рыбно-Слободского района, а в прошлом на 22,2 млн — Алексеевского. Специализируется фирма на электромонтажных, сантехнических и прочих монтажных работах.



Строительная компания «Русремстрой» Рустама Зарипова (директор и единственный учредитель) в 2019 году заключила госконтрактов на 976,4 млн, а в 2018-м — на 1,788 млрд рублей. Среди заказчиков — Главтатдортранс и длинный ряд министерств и ведомств республики. Фото kzn.ru

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», казанским юрлицом — ООО «Внебопарк» владеют на паритетных началах Ринат Сальманов, Евгений Миронов, Антон Денисов, Альберт Ганеев и Константин Серов. Это микропредприятие со среднесписочным составом работников 1 человек, то есть официально там трудоустроен только директор Альберт Ганеев. Выручка фирмы за 2018 год составила почти 7,7 млн рублей, чистая прибыль — 137 тысяч, а налогов компания заплатила за год 79 584 рубля.

Совладельцы челнинского ООО «Внебопарк-1» — все те же Сальманов, Серов, Денисов, Альберт Ганеев и, судя по отчеству последнего, его отец Рамиль Ганеев. Среднесписочная численность работников — 4 человека, включая директора Рината Сальманова. Выручка по итогам 2018 года — 1,014 млн рублей, чистая прибыль — 422 тысячи.

Ринат Сальманов вместе с отцом (судя по отчеству) владеет также 80 процентами челнинского ООО «СК «Нур» и имеет долю в казанском ООО «Пакабата». Первая фирма — строительная, вторая — зрелищно-развлекательного профиля.