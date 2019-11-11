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Батутный бизнес миллиардера Рустама Зарипова пойдет с молотка

12:00, 11.11.2019 2

Казанский «филиал» скандально прославившегося набережночелнинского батутного центра «Внебопарк» продают за 16 миллионов

Батутный бизнес миллиардера Рустама Зарипова пойдет с молотка Фото: vk.com/vnebopark_kzn

Как стало известно «Реальному времени», крупнейший батутный центр Казани ищет нового владельца. Этот молодой двухлетний бизнес, начинавшийся под брендом «Внебопарк», выставляется на продажу уже второй раз — теперь уже компанией «Мир» крупного татарстанского дорожника Рустама Зарипова, короля госзаказов с портфелем в 5,2 млрд рублей за 9 лет. В начале этого года Зарипова чем-то привлек казанский филиал его арендаторов и создателей бренда — группы челнинских бизнесменов, владеющих «Внебопарком» в автограде. Почему бизнес, позиционируемый как прибыльный и перспективный, «скачет» из рук в руки и как его собственники борются за репутацию татарстанских батутных парков, подмоченную травмами посетителей, — в нашем материале.

«Захотят встать и уйти — ради бога!»

Готовый бизнес, включающий в себя оборудование — «батутные арены, детский городок, веревочный парк, бар, раздевалки и прочее» — 7 ноября был выставлен на продажу за 16 млн рублей. Цена может быть снижена.

Батутный центр «Внебопарк» размещается в Казани на арендованных площадях, и эти 1500 квадратных метров помещений на улице Московской, 48 остаются за собственником. Но, как пояснила «Реальному времени» Диана Тимергалеева, представившаяся помощником руководителя ООО «Мир» — нового собственника казанского парка, продавец готов оставить помещение в аренде:

— Мы поможем пролонгировать договор аренды на условиях, обговариваемых при передаче имущества. А если собственники захотят встать и уйти с этого места, забрав оборудование, — то ради бога.

Поскольку успешное развитие бизнеса в значительной степени связано с наличием у «Внебопарка» раскрученного бренда, «Реальное время» поинтересовалось, перейдет ли он со всем имуществом к новому владельцу. Но оказалось, что бренд принадлежит предыдущим собственникам — челнинским бизнесменам, и не факт, что они захотят делиться им с новыми покупателями, хотя нынешнему владельцу такое право по договору предоставлено.

Батутный центр «Внебопарк» размещается в Казани на арендованных площадях, и эти 1500 квадратных метров помещений на улице Московской, 48 остаются за собственником. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Кстати, о нынешнем владельце. Соучредитель фирмы «Мир» — известный татарстанский дорожник Рустам Зарипов, бенефициар компании «Русремстрой», собравшей за время работы портфель госзаказов от министерств и ведомств республики на 5,2 млрд рублей.

«Перепрыгнут» на фитнес

Выставленный ООО «Мир» на продажу батутный парк все также функционирует. По словам Тимергалеевой, нынешний собственник, у которого в уставе в настоящее время прописана только аренда и управление недвижимостью, «подал заявление на добавление ОКВЭД»:

— Бизнес это прибыльный, и мы хотим продать его, не торопясь, потому что [у руководства] просто физически не хватает времени им заниматься.

К тому же, по заверению собеседницы «Реального времени», сейчас в планах ее руководства — создание нового бизнеса иной направленности:

— У управленцев и собственников бизнеса поменялся профиль деятельности — с развлекательных услуг мы переориентируемся на фитнес-услуги.

А вот предположение о том, что от батутного бизнеса Рустам Зарипов может избавляться потому, что подобные развлечения травмоопасны и это служит ему плохой рекламой, Диана Тимергалеева решительно отвергла:

— С того момента, как бизнес принадлежит ООО «Мир», никаких эксцессов не было. В настоящее время у нас не идет никаких разбирательств — ни судебных, ни досудебных.

Предположение о том, что от батутного бизнеса Рустам Зарипов может избавляться потому, что подобные развлечения травмоопасны и это служит ему плохой рекламой, Диана Тимергалеева решительно отвергла. Фото prokazan.ru

В Челнах батуты останутся

«Внебопарк» в центре Казани достался ООО «Мир» совсем недавно. Как рассказал «Реальному времени» предыдущий его совладелец и соучредитель челнинского ООО «Внебопарк-1» Ринат Сальманов, бизнес был продан еще в начале этого года, а оформление документов завершили весной.

При этом казанское ООО «Внебопарк» юридически продолжает существовать, только к развлекательному батутному центру на улице Московской отношения не имеет.

А вот набережночелнинский батутный развлекательный центр на Московском проспекте, 124, который собственники выставляли на продажу в июле 2019 года за те же самые 16 млн рублей, так и не сменил владельца. Ринат Сальманов сказал, что продавать его он и компаньоны уже передумали.

«У нас все в порядке»

Сальманов не подтвердил, что попытка продажи «Внебопарка» в Челнах была связана с выявленными там нарушениями безопасности.

Проблемы у челнинского бизнеса возникли после того, как после трагедии в «Зимней вишне» прокуратура в апреле прошлого года провела проверку развлекательных центров, в том числе «Внебопарка», располагающегося в спорткомплексе «Автозаводец». И обнаружилось, что там не работала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, были загромождены эвакуационные пути и выходы, неисправен противопожарный водопровод.

— У нас выявили несколько нарушений, — сообщил «Реальному времени» Ринат Сальманов. — Центр тогда закрыли на два месяца, и мы за этот срок все нарушения устранили. А что касается двоих детей, получивших компрессионные переломы позвоночника на батутах, то суды закончились в нашу пользу, мы подтвердили свою невиновность.

Собеседник «Реального времени» заметил, что зачастую травмы на батутах получают те, кто еще раньше повреждал позвоночник — дескать, попрыгают и разбередят старые переломы.

По словам Сальманова, сейчас во «Внебопарке» родителям после инструктажа дают на подпись документы, согласно которым они сами несут ответственность за здоровье своих детей в то время, как те развлекаются на батутах. Кроме того, подчеркнул он, в зале постоянно находится 5—6 инструкторов, которые следят за происходящим и могут прийти на помощь, а также подсказать посетителям, как себя вести, чтобы не получить травму. Посетителей одновременно может быть человек 40, уточнил он. А вот отдельной зоны для маленьких посетителей с более безопасными условиями в батутном центре не предусмотрено, существуют только определенные ограничения, связанные с возрастом:

— В батутный центр допускают детей в возрасте от 2 лет, но при этом дети до 7 лет должны находиться там только в сопровождении родителей.

Кто в бизнесе хозяин

Фирма «Мир», которая в начале 2019 г. приобрела и уже продает казанский «Внебопарк», зарегистрирована в декабре прошлого года по адресу самого парка — улица Московская, дом 48. Руководитель Айрат Хамурзин является вторым совладельцем на пару с Рустамом Зариповым в равных долях. По тому же адресу зарегистрировано ООО «Альфа-Джим», где Хамурзин выступает директором и совладельцем, но 75% в этой компании, контролирующей фитнес-клуб, принадлежит Ильнуру Хайруллину.

Строительная компания «Русремстрой» Рустама Зарипова (директор и единственный учредитель) в 2019 году заключила госконтрактов на 976,4 млн, а в 2018-м — на 1,788 млрд рублей. Среди заказчиков — Главтатдортранс и длинный ряд министерств и ведомств республики.

Зарипов также является бенефециаром ООО «Энергоинвест», с которым в этом году заключил госконтракт на 19,2 млн рублей исполком Рыбно-Слободского района, а в прошлом на 22,2 млн — Алексеевского. Специализируется фирма на электромонтажных, сантехнических и прочих монтажных работах.

Строительная компания «Русремстрой» Рустама Зарипова (директор и единственный учредитель) в 2019 году заключила госконтрактов на 976,4 млн, а в 2018-м — на 1,788 млрд рублей. Среди заказчиков — Главтатдортранс и длинный ряд министерств и ведомств республики. Фото kzn.ru

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», казанским юрлицом — ООО «Внебопарк» владеют на паритетных началах Ринат Сальманов, Евгений Миронов, Антон Денисов, Альберт Ганеев и Константин Серов. Это микропредприятие со среднесписочным составом работников 1 человек, то есть официально там трудоустроен только директор Альберт Ганеев. Выручка фирмы за 2018 год составила почти 7,7 млн рублей, чистая прибыль — 137 тысяч, а налогов компания заплатила за год 79 584 рубля.

Совладельцы челнинского ООО «Внебопарк-1» — все те же Сальманов, Серов, Денисов, Альберт Ганеев и, судя по отчеству последнего, его отец Рамиль Ганеев. Среднесписочная численность работников — 4 человека, включая директора Рината Сальманова. Выручка по итогам 2018 года — 1,014 млн рублей, чистая прибыль — 422 тысячи.

Ринат Сальманов вместе с отцом (судя по отчеству) владеет также 80 процентами челнинского ООО «СК «Нур» и имеет долю в казанском ООО «Пакабата». Первая фирма — строительная, вторая — зрелищно-развлекательного профиля.

Инна Серова
БизнесУслугиПроисшествияОбществоИнфраструктураЭкономикаИнвестиции Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:22
    Мдаа, как можно 2 летних детей в батутный центр водить?
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  • Анонимно 12:43
    Возьмите интервью у родителей детей, с кмпрессионыым переломом позвоничника. Что они думают о таком развлечении, после суда?

    Чем они думали, когда взяли ВСЮ отвтетственность на себя?

    Так то попрыгать - весело, только потом не всем смешно...
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