Башкирская неделя: Хабиров поднимет зарплаты, новый глава УФСИН и тест на толерантность

Ключевые события уходящей недели в Башкортостане

На уходящей неделе глава Башкирии Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты бюджетникам на 1,6 млрд рублей. Президент России Владимир Путин назначил начальника УФСИН по РБ, им стал Алексей Чириков. В школах Башкортостана провели тесты на толерантность, которые вызвали множество вопросов в соцсетях. ФЖС выставил на торги свою штаб-квартиру. После продажи он должен быть расформирован. Что еще интересного происходило в республике за последние семь дней — в очередном обзоре «Реального времени».

Миллиарды Хабирова на зарплаты

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты бюджетникам. В следующем году на эти цели планируется направить дополнительные 1,6 млрд рублей. За три года власти региона должны увеличить зарплатный фонд на 9,7 млрд рублей.

«Эта прибавка будет заметна каждому», — написал глава республики в соцсетях.



Путин утвердил главу УФСИН по Башкирии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ряда силовиков. В Башкирию переводится начальник УФСИН по Калининградской области Алексей Чириков. Теперь он будет руководить исправительной системой РБ. Ранее он занимал аналогичную должность в Республике Алтай.



В Башкирию переводится начальник УФСИН по Калининградской области Алексей Чириков. Фото rugrad.eu

Тест на толерантность

Проведенное в башкирских школах анкетирование, посвященное вопросам толерантности, вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи заметили неоднозначность некоторых вопросов в тесте.

В результате пришлось оправдываться министерству образования республики. Там сообщили, что тест на толерантность входит в инструментарий, разработанный Институтом развития образования РБ, который возглавляет Гульназ Шафикова. Курьезность ситуации придает прошлогодняя история, связанная с Шафиковой. Она, занимая кресло министра образования Башкирии, отличилась постами в соцсетях, написанными с ошибками.



Прибыль «Башнефти»

«Башнефть» похвасталась ростом выручки и прибыли. За третий квартал 2019 года показатель выручки поднялся на 6% выше, до 216 млрд рублей. За 9 месяцев она достигла 640,7 млрд рублей.

Операционная прибыль компании за III квартал увеличилась на 3,2% и составила 96,4 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев достигла 67,3 млрд рублей.



«Башнефть» похвасталась ростом выручки и прибыли. Фото newizv.ru

Здание Фонда жилстроительства РБ пустят с молотка

Фонд жилищного строительства Башкирии решил продать здание, где размещался офис предприятия. Речь идет об историческом памятнике «Дом торговый» в Уфе. Столетний объект на улице Ленина предлагается приобрести за 659,07 млн рублей.

Эксперты считают, что частные инвесторы купить здание не смогут и оно уйдет республиканским властям. Вырученные деньги Фонд пустит на погашение долгов перед «Региональным фондом», в залоге которого и так находится этот объект. Далее ФЖС может быть ликвидирован.

«Салават» на «экваторе»

Уфимский ХК «Салават Юлаев» разгромил минский «Динамо» со счетом 9:1 в матче Континентальной хоккейной лиги. Клуб идет на четвертом месте Восточной конференции. «Реальное время» проанализировало, где уфимцы должны подтянуть игру, чтобы улучшить позиции во второй половине сезона.



«Салават Юлаев» разгромил минский «Динамо» со счетом 9:1 в матче Континентальной хоккейной лиги. Фото vk.com/hcsalavat

Карьерный рост Артема Валиева

Артем Валиев ушел с поста главного редактора информационного агентства «Башинформ». Теперь он возглавит объединенную редакцию холдинга, в который входят государственные печатные издания, соцсети, телеканалы и радиостанция «Спутник FM». Напомним, ранее Валиев трудился пресс-секретарем главы РБ Рустэма Хамитова.



Пожары в Уфе

На неделе в столице Башкирии произошло как минимум три заметных пожара. Вечером 7 ноября загорелось здание Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Театр был закрыт на капремонт. Огонь занялся под крышей трехэтажного корпуса. Потушить его удалось через 38 минут.

Кроме того, в Уфе произошел пожар в жилом доме. В результате пострадали 11 человек. Они отравились едким дымом.



Также в башкирской столице горела мечеть «Хамза» в микрорайоне Сипайлово. Выяснилось, что вечером 39-летний мужчина, будучи нетрезвым, проходил мимо мусульманского храма и обнаружил, что двери в нем открыты, но свет внутри не горит. Он вошел внутрь, зажег спичку и попытался найти местного муллу, но не преуспел в этом. Разочаровавшись, он бросил спичку на пол и покинул здание. Виновника задержали, возбуждено уголовное дело.



В Уфе произошел пожар в жилом доме. В результате пострадали 11 человек. Фото МЧС по РБ

«Условка» для бывшего замминистра

Бывший замглавы Минсельхоза Башкирии Динар Калимуллин был признан виновным в мошенничестве при выполнении программы по расселению ветхого жилья. Следствие оценило ущерб бюджету республики в 4,8 млн рублей. Калимуллина приговорили к условному сроку в 3,5 года.