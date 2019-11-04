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Путин назначил главу УФСИН по Башкирии и уволил начальника главка МЧС по Кировской области

20:36, 04.11.2019 1
Путин назначил главу УФСИН по Башкирии и уволил начальника главка МЧС по Кировской области
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин уволил 10 генералов Следкома, МЧС и МВД. Также он назначил ряд руководителей в этих ведомствах.

Например, свои места потеряли глава управления МЧС по Кировской области Михаил Лихачев и обвиняемый в мошенничестве генерал МВД Александр Мельников.

Из опубликованного указа следует, что Путин также назначил главой УФСИН Башкирии Алексея Чирикова.

ОбществоВласть БашкортостанКировская область
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    "...освободил среди прочих .." А как же - не убий, не укради? Скольких убили за эти деньги. Они не с неба как манна небесная сыплются! Сколько крови на руках генералов? Кто подсчитает? Продажный генерал хуже простой дорожной проститутки. Изменники Родины, работающие под присягой. Гуманизм. Права человека. Волонтеры... В тюрьмах филармонии, библиотеки. Выходит в тюрьме жить лучше чем на воле честному. Генералов в кандалы и пешком в Воркуту, если их туда пустят. Лишить всех накоплений их и их родных. Может тогда Армия и Флот будут народными, а не продажными.
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