Путин назначил главу УФСИН по Башкирии и уволил начальника главка МЧС по Кировской области

Президент РФ Владимир Путин уволил 10 генералов Следкома, МЧС и МВД. Также он назначил ряд руководителей в этих ведомствах.

Например, свои места потеряли глава управления МЧС по Кировской области Михаил Лихачев и обвиняемый в мошенничестве генерал МВД Александр Мельников.

Из опубликованного указа следует, что Путин также назначил главой УФСИН Башкирии Алексея Чирикова.