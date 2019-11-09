Уфимец поджег мечеть в попытках отыскать муллу в темноте

МВД Башкирии назвало причину недавнего пожара в мечети «Хамза-Хаджи». Выяснилось, что огонь разгорелся из-за визита нетрезвого горожанина, который попытался найти в темноте муллу с помощью зажженной спички.

Пресс-служба МВД описывает события следующим образом. Вечером 3 ноября 39-летний виновник происшествия, будучи нетрезвым, проходил мимо мечети и обнаружил, что ее двери открыты, но свет внутри не горит. Он вошел внутрь, зажег спичку и попытался найти местного муллу, но не преуспел в этом. Разочаровавшись, он бросил спичку на пол и покинул здание.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

