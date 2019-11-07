Начнет ли Сошников забивать топ-клубам и нужна ли Цулыгину «для тонуса» угроза отставки?

Итоги первой половины сезона для «Салавата Юлаева»

В Континентальной хоккейной лиге сыграна почти половина матчей регулярного чемпионата. Сейчас клубы ушли на ноябрьский перерыв, связанный с выступлением сборной России на первом этапе Евротура. «Салават Юлаев» перед паузой устроил дома настоящий разгром минскому «Динамо» (9:1), а в Восточной конференции пока идет на комфортном четвертом месте. Но ни место в таблице, ни легкая победа над аутсайдером не отменяют очень нестабильной игры подопечных Николая Цулыгина. В целом выступление уфимского клуба за два прошедших месяца очень напоминает прошлогодний путь «Салавата». О том, что вызывает вопросы в игре «юлаевцев» и где бы им нужно прибавить во второй половине сезона, — в материале «Реального времени».

Фактор Сошникова

На ноябрьский перерыв КХЛ ушла с единоличным лидером в разделе «снайперы». Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников забросил 14 шайб в 25 матчах, и если он не сбавит темп, то до конца регулярного чемпионата может забить около 40 голов. Рекорд здесь принадлежит Сергею Мозякину, который пару лет назад за регулярку вколачивал аж 48 шайб, но в то, что кто-то в ближайшее время побьет этот уникальный снайперский показатель, верится с трудом.

Сошников перебрался в Уфу летом из НХЛ и стал одним из главных открытий сезона в лиге. В «Салавате» форварду комфортно, он эффективен и в звене Бурмистрова, и с Манниненом, в равных составах и в неравных. У него отличный бросок со средней дистанции, хотя большинство своих шайб в этом сезоне он забросил с «пятачка».

Главный момент, который смущает в такой результативности Сошникова: все свои голы он забил в матчах с соперниками уровнем ниже, чем уфимский клуб (минское «Динамо», «Амур», «Куньлунь», «Сибирь», «Витязь», «Спартак», «Северсталь»). В играх против «Авангарда», московского «Динамо», «Ак Барса», «Йокерита», «Автомобилиста» и СКА на счету хоккеиста всего две передачи. Однозначные выводы о том, что голевой запал Сошникова ограничивается лишь «нетоповыми» играми, пока делать рано, но тенденция явно налицо. Особенно этот фактор скажется в плей-офф, где играть придется только против сильных клубов.

Лучший бомбардир Восточной конференции с 24 очками (6 шайб +18 передач) в 24 играх — Линус Умарк

Скажет ли свое последнее слово Умарк?

Лучший бомбардир Восточной конференции с 24 очками (6 шайб +18 передач) в 24 играх — Линус Умарк. Шведский нападающий «Салавата» ранее уже давал понять, что проводит свой последний сезон в Континентальной хоккейной лиге и, скорее всего, в 2020 году отправится играть в Европу: там будет комфортно жить его семье. Прямо сейчас Умарка можно смело назвать самым креативным хоккеистом лиги, но очевидно, что свое последнее слово в ней он еще не сказал.

В этом году на хоккеиста обрушилась жесткая критика за его привычные симуляции. Но если раньше они были точечными, то в сентябре подобные трюки Умарк проворачивал слишком часто: в игре с «Амуром» и с «Авангардом» он получал за это двухминутные удаления и даже нарвался на штраф в 100 тысяч рублей от КХЛ, так как арбитры после одной из встреч внесли соответствующую запись в послематчевый протокол. С хоккеистом провел беседу капитан команды Григорий Панин, и в октябре Линус сосредоточился сплошь на хоккее, хотя в первом «зеленом дерби» сезона ему пришлось подраться с самим Данисом Зариповым. После матча игроки улыбнулись друг другу и пожали руки.



Если Умарк продолжит набирать по очку за игру и дальше, то к плей-офф «Салават Юлаев» снова может стать грозной силой и скрытым фаворитом Востока. Вот только зная нрав скандинавского игрока, уверенным в этом быть нельзя.

Игра в неравных составах

Любопытный статистический момент: «Салават Юлаев» лидирует в КХЛ по такому показателю, как «штраф соперника». Оппоненты уфимцев суммарно набрали аж 311 минут штрафа, и это значит, что в большинстве «юлаевцы» играли хоть и не больше всех в лиге, но довольно много (98 раз). Однако забить удалось лишь 14 голов, и это 14,3% реализации — лишь 20-й показатель среди всех 24 клубов. Понятно, что чуть ли не главной командной задачей на вторую часть сезона станет работа с большинством — это слишком низкие цифры для команды, которая на что-то претендует. Хотя есть прошлогодний пример «Автомобилиста», который реализовывал чуть ли не каждое третье удаление соперника, но в плей-офф без вариантов уступил все тому же «Салавату».

Чуть ли не главной командной задачей на вторую часть сезона станет работа с большинством — это слишком низкие цифры для команды, которая на что-то претендует

Довольно пассивно играет команда и в меньшинстве. Уфимцы выходили на лед не в полном составе лишь 74 раза, пропустили 15 шайб, но все же по их игре пока видно, что работать есть над чем: нападающие в меньшинстве проделывают большой объем работы, а вот игроки обороны могут и прибавить. Не так уверенно пока выглядит и вратарь Юха Метсола, но его главный плюс в том, что в решающих матчах он редко дает сбои. 30-летний вратарь привык играть много, поэтому в текущей регулярке он не выходил на лед лишь в трех матчах. Нет никаких оснований предполагать, что финн не наберет форму к плей-офф.

Цулыгин не разочаровывает, но и не очаровывает

Весь прошлый год Николай Леонидович провел под дамокловым мечом возможной отставки. В прошлом ноябре команда уходила на перерыв, идя на шестом месте. В декабре она уже не попадала в зону плей-офф и наверстала свое лишь после Нового года. В этом сезоне все гораздо стабильнее — «Салават Юлаев» еще ни разу не опускался ниже определенного уровня в турнирной таблице, стабильно попадая в пятерку лучших на Востоке. Но плотность в таблице конференции настолько высока, что сейчас пока точно рано говорить о том, кто какое место займет на финише и кто точно попадет в плей-офф, а кто — нет.

Возможно, прошлогодний пресс, выпавший на долю Цулыгина, и помог ему мобилизоваться, выйти в плей-офф и добраться до финала конференции. В этом сезоне все иначе — доверие к тренеру высоко, разговоров об отставке нет и, скорее всего, до конца регулярки и не будет. Но расслабляться тренеру точно нельзя — спрос в Уфе всегда большой. В этом сезоне начал самостоятельную тренерскую карьеру давний друг и ровесник Цулыгина, уфимец Николай Заварухин. Его «Сибирь» по-настоящему радует, и уже пошли слухи о том, что тренером интересуется питерский СКА.

Цулыгину такой интерес от других топовых клубов пока явно не светит, ему есть что доказывать в Уфе. Именно этот сезон, скорее всего, будет ключевым для его дальнейшей карьеры. Повторить прошлогодний выход в финал конференции будет трудно, но вполне реально. Пока что к тренеру нет серьезных претензий со стороны болельщиков, но нет и того безоговорочного одобрения в его адрес, которое было весной после успешного выступления в плей-офф. Команда играет очень нестабильно, проваливает большинство игр против сильных команд, хотя в нужные моменты может дать результат и свои очки все равно набирает.

Возможно, прошлогодний пресс, выпавший на долю Цулыгина, и помог ему мобилизоваться в плей-офф и добраться до финала конференции

Календарь: впереди пять «зеленых дерби»

В прошлом сезоне очень много говорилось о сюрпризах календаря, которые выпали на долю уфимского клуба. В этом году расписание у «Салавата» более сбалансированное, правда впереди еще целых пять «зеленых дерби». «Юлаевцы» в очень красивом стиле выиграли первое татаро-башкирское противостояние, но как сложится в остальных, предсказать невозможно. Самое главное: пойдет ли на пользу обоим клубам такое количество принципиальных матчей за сезон? С одной стороны, это позволяет держать игроков в тонусе, с другой — есть шанс перегореть. Только один матч из предстоящих пяти может не иметь принципиального турнирного значения — это игра 25 февраля в Казани. Хотя может сложиться и наоборот: именно в этой встрече клубы будут биться за более высокую строчку в таблице, учитывая все ту же плотность в Восточной конференции.

Очень многое будет зависеть от того, как «Салават Юлаев» проведет домашние серии против топ-команд. Так, с 6 по 10 января в Уфу приедут ЦСКА, «Локомотив» и московское «Динамо». Будет и пресловутый выезд на Дальний Восток, но он запланирован на конец января, поэтому прошлогодних дискуссий на тему того, правильно ли отправлять на эти игры дублеров, мы точно не услышим. Возможно, к этому времени уфимцы еще даже не решат вопрос с выходом в плей-офф.

Ну а пока этот вопрос на повестке дня даже не стоит — четвертое место в конференции позволяет чувствовать себя комфортно. Вряд ли подопечным Цулыгина удастся перегнать «Авангард» и занять первое место в дивизионе, а вот летнее решение КХЛ о смене дивизионной прописки новосибирской «Сибири» может сослужить клубу скорее плохую службу. Если новосибирцы продолжат набирать очки, но не устроят погоню за «Ак Барсом», то третье место на Востоке им будет гарантировано. «Салавату Юлаеву» в таком случае придется либо гнаться за «Авангардом» в надежде стать вторыми, либо довольствоваться все тем же четвертым местом.