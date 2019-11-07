СМИ: жильцы горящей многоэтажки в Уфе просили о помощи с балконов

Фото: МЧС по РБ

Жильцы горящего многоквартирного дома в Уфе просили о помощи с балконов.

«Когда в многоэтажке начался пожар, практически все жильцы пятого и шестого этажей со стороны, где шел дым, вышли на свои балконы, кричали, просили помощи у прохожих. Среди них было много детей. Один мужчина, квартира которого находится ближе к эпицентру, стоял на балконе в одной майке, несмотря на прохладную погоду», — рассказала «РИА Новости» очевидец пожара Миляуша Вахитова.

Она отметила, что в этот момент еще не приехали спасатели. По словам женщины, пожарные приехали быстро, было много автомобилей скорой помощи.

Напомним, сегодня в столице Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме. По данным МЧС, были спасены 24 человека, среди них — 10 детей. Позже Минздрав республики сообщил, что 11 пострадавших при пожаре получили отравление продуктами горения средней тяжести.