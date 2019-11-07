Пострадавшие при пожаре в Башкирии получили отравления дымом средней тяжести
Минздрав Башкирии прокомментировал состояние 11 пострадавших при пожаре в многоэтажке в Уфе. Все 11 человек получили отравления продуктами горения средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в многопрофильные больницы города: больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую детскую клиническую больницу, Городскую клиническую больницу №21, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме в Уфе. Среди пострадавших есть шестеро детей.Происшествия Башкортостан
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