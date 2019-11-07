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СМИ: Артем Валиев оставил должность главреда «Башинформ»

20:59, 07.11.2019
СМИ: Артем Валиев оставил должность главреда «Башинформ»
Фото: facebook.com

Артем Валиев оставил должность главного редактора в информационном агентстве «Башинформ».

По словам Валиева, в его планах создать более крутое и современное агентство в Башкирии, «объединяющее не только государственные печатные издания, но и соцсети, телеканалы БСТ, «Курай» и радио «Спутник FM», пишет mkset.ru.

Кто придет на место главного редактора государственного информагентства — неизвестно.

«Реальному времени» не удалось связаться с Валиевым и подтвердить или опровергнуть информацию.

Ранее сообщалось, что структуры сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова забирают франшизу «РБК-Башкортостан» у «Башинформа».

ОбществоТехнологииМедиа Башкортостан
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