Минобр Башкирии назвал тест на толерантность школьников «инструментарием» Института развития образования

В Министерстве образования Башкирии прокомментировали тест на толерантность для школьников, вызвавший большой резонанс в соцсетях. В министерстве подчеркнули, что проводить подобные тестирования придумали в Институте развития образования РБ.

«Данный опросник является одним из блоков диагностического инструментария, разработанного Институтом развития образования РБ в целях изучения отношения обучающихся к деструктивным проявлениям», — передает «Башинформ» слова начальника отдела воспитания и дополнительного образования ведомства Васили Абдрахмановой.

Она объяснила, что школам предлагаются два разных опросника: авторами первого выступили Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова, второй составили психологи Д.Г. Давыдов и К.Д. Хломов.

При этом Абдрахманова отметила, что министерство готово принять любые предложения по совершенствованию разработок в этой области.

Ранее в соцсетях стали обсуждать тесты на толерантность, которые раздали некоторым школьникам в Башкирии. Пользователей удивили некоторые фразы для оценки, такие как: «В смешанных браках обычно больше проблем, чем в браках между людьми одной национальности», «К кавказцам станут относиться лучше, если они изменят свое поведение», «Нищие и бродяги сами виноваты в своих проблемах», «Всех психически больных людей необходимо изолировать от общества» и другие.

Напомним, что Институт развития образования РБ возглавляет экс-глава республиканского Минобраза Гульназ Шафикова. Она ушла на фоне скандалов с плагиатом и ошибками в Instagram.