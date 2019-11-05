В Уфе продают дом-объект культурного наследия за 659 млн рублей

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Фонд жилищного строительства Башкирии выставил на продажу «Дом торговый» в Уфе. Начальная цена продажи — 659,07 млн рублей.



Здание располагается по адресу: ул. Ленина, 5/3 и является объектом культурного наследия, построенным в 1910-е годы.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 ноября, торги пройдут 11 декабря, пишет «Коммерсантъ». В состав лота входят административное четырехэтажное здание общей площадью 3,74 тыс. кв. м и одноэтажное здание бистро площадью 105 кв. м, а также две ротонды, кованые железные ворота, стоянку на 20 автомашин и шлагбаум.

Ранее в Уфе снесли здание Полежаевского пансиона. Оно являлось объектом культурного наследия согласно приказам управления госохраны и использования недвижимых объектов культурного наследия Башкирии от февраля 2004 года и апреля 2017 года. Однако в декабре 2018 года арбитраж Башкирии снял со здания Полежаевского пансиона охранный статус.