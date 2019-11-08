Выручка «Башнефти» за 9 месяцев составила более 640,7 млрд рублей

«Башнефть» отчиталась за 9 месяцев работы. Судя по финансовой отчетности, выручка компании составила 640,7 млрд рублей. А чистая прибыль достигла 67,3 млрд рублей.

За третий квартал 2019 года выручка компании возросла на 216 млрд рублей, что на 6% выше в сравнении со вторым кварталом. Операционная прибыль компании увеличилась на 3,2% и составила 96,4 млрд рублей.

Финансовая эффективность EBITDA по итогам 9 месяцев составила 133,3 млрд рублей.

Как отмечают в «Башнефти», ключевым фактором роста компании является синергетический эффект, который был получен от работы компании в составе НК «Роснефть». Компания смогла повысить эффективность переработки и коммерческой деятельности, задействовать достоинства внутригрупповой кооперации и получить доступ к новым технологиям.

Чистая прибыль «Башнефти» за три квартала текущего года составила 67,3 млрд рублей.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» сообщала, что совокупная выручка 100 крупнейших компаний Башкортостана составила 2,521 трлн рублей в 2018 году.