Хабиров пообещал потратить на повышение зарплат бюджетников 1,6 млрд рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в 2020 году зарплатный фонд бюджетников будет увеличен на 1,6 млрд рублей. А за три года рост составит 9,7 млрд рублей.

«Эта прибавка будет заметна каждому», — написал глава республики в соцсетях.

Хабиров также сообщил, что на соцобеспечение жителей республики будет выделено на 3,2 млрд рублей больше.

Кроме того, глава республики сообщил о тратах на ремонт дворов, подъездов и другой социальной инфраструктуры. На эти цели планируется выделить более 14 млрд рублей.

Объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования в 2020 составит порядка 91 млрд рублей.