Хабиров пообещал потратить на повышение зарплат бюджетников 1,6 млрд рублей
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в 2020 году зарплатный фонд бюджетников будет увеличен на 1,6 млрд рублей. А за три года рост составит 9,7 млрд рублей.
«Эта прибавка будет заметна каждому», — написал глава республики в соцсетях.
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На будущий год на зарплату бюджетникам направим на 1,6 млрд больше чем в этом, а за три года рост их зарплат составит 9,7 млрд рублей. Эта прибавка будет заметна каждому. Заметно больше — на 3,2 млрд — выделим в будущем году и на соцобеспечение граждан. Это напрямую скажется на двух миллионах жителей республики. На ремонт дворов, подъездов, лифтов, водоканалов и освещение населенных пунктов — мы предусмотрели беспрецедентные объемы — 14,1 млрд, которые снимут эти проблемы с повестки дня практически полностью. В 2,3 раза за последние три года увеличили расходы на лекарственное обеспечение региональных льготников — до 3,1 млрд. А ещё привлекаем ресурсы из федерального бюджета — более 1 млрд. Объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования в 2020 составит порядка 91 млрд рублей. Эти цифры мы направили в эти дни в Госсобрание республики. Надеемся, депутаты поддержат нас в стремлении тратить деньги ровно на то и только на то, что делает жизнь граждан лучше.
Хабиров также сообщил, что на соцобеспечение жителей республики будет выделено на 3,2 млрд рублей больше.
Кроме того, глава республики сообщил о тратах на ремонт дворов, подъездов и другой социальной инфраструктуры. На эти цели планируется выделить более 14 млрд рублей.
Объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования в 2020 составит порядка 91 млрд рублей.ОбществоВластьЭкономика Башкортостан
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