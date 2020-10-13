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ГБОУ ВО Альметьевский Государственный Нефтяной Институт

Образование и наука

Общая информация

АГНИ — региональное высшее учебное заведение в Альметьевске, готовящее кадры для нефтяной промышленности.

Учредителем Альметьевского государственного нефтяного института является Министерство образования и науки Республики Татарстан.

В структуру Института входят:

Факультет нефтегазовый
Факультет энергомеханический
Факультет экономических и гуманитарных дисциплин.

Руководитель — Дьяконов Александр Анатольевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, ул Ленина, 2
  • Телефон: (8553) 31-00-04
  • Email: info@agni-rt.ru
  • Сайт: http://www.agni-rt.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020


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