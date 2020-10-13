ГБОУ ВО Альметьевский Государственный Нефтяной Институт
Общая информация
АГНИ — региональное высшее учебное заведение в Альметьевске, готовящее кадры для нефтяной промышленности.
Учредителем Альметьевского государственного нефтяного института является Министерство образования и науки Республики Татарстан.
В структуру Института входят:
Факультет нефтегазовый
Факультет энергомеханический
Факультет экономических и гуманитарных дисциплин.
Руководитель — Дьяконов Александр Анатольевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул Ленина, 2
- Телефон: (8553) 31-00-04
- Email: info@agni-rt.ru
- Сайт: http://www.agni-rt.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020