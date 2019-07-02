Татарстан закупит машины скорой помощи на 812 млн рублей

Агентство по государственному заказу Республики Татарстан разместило три тендера на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для государственных медицинских организаций Республики Татарстан. Общая сумма закупки составляет 812 млн рублей.

Тендеры были размещены сегодня, следует из материалов на сайте госзакупок. Итоги будут подведены 27 июля.

Так, планируется закупить 171 автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» с комплектом медицинского оборудования и 18 машин скорой медицинской помощи класса «С» с комплектом медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для машин скорой помощи из районов.