ГАУЗ Станция скорой медицинской помощи г. Казани

Общая информация

ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казани является лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для оказания круглосуточной скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению, как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар (т.е. находящихся вне лечебного учреждения) при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан или окружающих лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями, осложнениями беременности и при родах.

Руководитель — Галяутдинов Фарид Шарифович.

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