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ГАУЗ Станция скорой медицинской помощи г. Казани

Медицина

Общая информация

ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казани является лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для оказания круглосуточной скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению, как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар (т.е. находящихся вне лечебного учреждения) при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан или окружающих лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями, осложнениями беременности и при родах.

Руководитель — Галяутдинов Фарид Шарифович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, ул. Чехова, д. 3
  • Телефон: (843) 236-89-54
  • Email: ssmp.kzn@tatar.ru
  • Сайт: https://zdrav.tatar.ru/ssmp/about

Дата последнего обновления: 02.12.2020

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