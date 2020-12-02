ГАУЗ Станция скорой медицинской помощи г. Казани
Общая информация
ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казани является лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для оказания круглосуточной скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению, как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар (т.е. находящихся вне лечебного учреждения) при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан или окружающих лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями, осложнениями беременности и при родах.
Руководитель — Галяутдинов Фарид Шарифович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул. Чехова, д. 3
- Телефон: (843) 236-89-54
- Email: ssmp.kzn@tatar.ru
- Сайт: https://zdrav.tatar.ru/ssmp/about
Дата последнего обновления: 02.12.2020