ГБУ культуры Республики Татарстан Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова
Общая информация
Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова — русский драматический театр в городе Казани.
История театра берет свое начало с 1791 года, когда в Казани был открыт первый публичный театр с полулюбительской труппой. Затем в 1803 году было построено здание, предназначенное для выступлений профессиональной труппы крепостных актёров.
Учредителем театра является Республика Татарстан. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Татарстан осуществляются Министерством культуры Республики Татарстан.
Художественный Руководитель-Директор — Славутский Александр Яковлевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Баумана, 48
- Телефон: (843) 292-35-32
- Email: info@teatrkachalov.ru
- Сайт: https://teatrkachalov.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020