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ГБУ культуры Республики Татарстан Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова

Культура

Общая информация

Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова — русский драматический театр в городе Казани.

История театра берет свое начало с 1791 года, когда в Казани был открыт первый публичный театр с полулюбительской труппой. Затем в 1803 году было построено здание, предназначенное для выступлений профессиональной труппы крепостных актёров.

Учредителем театра является Республика Татарстан. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Татарстан осуществляются Министерством культуры Республики Татарстан.

Художественный Руководитель-Директор — Славутский Александр Яковлевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Баумана, 48
  • Телефон: (843) 292-35-32
  • Email: info@teatrkachalov.ru
  • Сайт: https://teatrkachalov.ru/

Дата последнего обновления: 06.10.2020

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