ГБУ культуры Республики Татарстан Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова

Общая информация

Казанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова — русский драматический театр в городе Казани.

История театра берет свое начало с 1791 года, когда в Казани был открыт первый публичный театр с полулюбительской труппой. Затем в 1803 году было построено здание, предназначенное для выступлений профессиональной труппы крепостных актёров.

Учредителем театра является Республика Татарстан. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Татарстан осуществляются Министерством культуры Республики Татарстан.

Художественный Руководитель-Директор — Славутский Александр Яковлевич.

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