Кадыров выразил соболезнования пострадавшим от атаки БПЛА в Нижнекамске

Произошедшее сегодня жители Чечни восприняли как общую беду, добавил глава региона

С глубокой болью воспринял трагическое известие из братского Татарстана. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли мирные жители, многие получили ранения. Сегодня республика скорбит по тем, чьи жизни были оборваны этой страшной трагедией. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В этот тяжелый час выражаю самые искренние соболезнования Главе Республики Татарстан, дорогому Брату, Рустаму Минниханову, родным и близким погибших, всему братскому татарскому народу. Чеченская Республика всем сердцем разделяет вашу боль и скорбь. Татарстан и Чеченскую Республику связывают многолетние братские отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и единстве наших народов. Поэтому произошедшее сегодня мы воспринимаем как общую беду. Уверен, что руководство республики во главе с Рустамом Нургалиевичем сделает все необходимое для оказания помощи каждой пострадавшей семье, — написал он в посте.

Он также пожелал от имени всего чеченского народа скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а родным и близким — терпение и силы перенести это тяжелое испытание.

Подробнее о трагедии и последних данных к этому часу — в материале «Реального времени».

Никита Егоров