Семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выплатят до 2 млн рублей

Родные пострадавших получат до 600 тыс. рублей

Решением раиса Татарстана Рустама Минниханова семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Семьям погибших предусмотрена выплата в размере двух миллионов рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 600 до 300 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, согласно нормативам будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество.

Глава Нижнекамска Радмир Беляев также добавил, что местные предприятия окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Также финансовая помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам. Семье, которая потеряла ребенка в этой ужасной трагедии, муниципалитет выплатит 1 миллион рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон.

Альберт Муклаков

— Дал поручение ответственным службам оперативно собрать информацию о пострадавшем имуществе жителей. Повреждения будут компенсированы, все разбитые окна — заменены, — отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске.

Никита Егоров