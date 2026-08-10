Семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выплатят до 2 млн рублей
Родные пострадавших получат до 600 тыс. рублей
Решением раиса Татарстана Рустама Минниханова семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь, сообщила пресс-служба руководителя республики.
Семьям погибших предусмотрена выплата в размере двух миллионов рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 600 до 300 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, согласно нормативам будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество.
Глава Нижнекамска Радмир Беляев также добавил, что местные предприятия окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Также финансовая помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам. Семье, которая потеряла ребенка в этой ужасной трагедии, муниципалитет выплатит 1 миллион рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон.
— Дал поручение ответственным службам оперативно собрать информацию о пострадавшем имуществе жителей. Повреждения будут компенсированы, все разбитые окна — заменены, — отметил градоначальник.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске.
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