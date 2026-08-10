Фирма из Казани лишилась стройматериалов на 1,5 млн из-за мошенников

Водителя обманули по телефону и заставили выгрузить груз в другом месте

Фото: Динар Фатыхов

В Казани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере грузоперевозок. Ущерб компании составил более 1,5 млн рублей, сообщили в МВД по Татарстану.

— Компания приобрела партию строительных материалов и для их транспортировки наняла водителя через интернет‑ресурс, — сообщает ведомство.

В пути мужчине позвонили неизвестные, представившись заказчиками, и сообщили, что маршрут изменился. Водитель поверил и выгрузил товар по новому адресу, после чего материалы исчезли.

Когда компания не дождалась груза и не смогла найти его, представители обратились в полицию. Следствие квалифицировало происшествие по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что мошенники снова начали создавать фальшивые сайты Центробанка для обмана граждан. Злоумышленники убеждают людей срочно оформлять кредиты, якобы чтобы аннулировать уже взятые займы.

Вадим Вахрушев