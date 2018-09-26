Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы

Банк России увидел «явные признаки» классической финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери».



«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — передает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Компания не ведет реальной экономической деятельности, при этом привлекает деньги населения в рублях и криптовалюте и активно себя рекламирует.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. ЦБ передал информацию о компании в Генпрокуратуру и МВД.

Ранее сообщалось, что Банк России выявил с начала 2018 года 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид.