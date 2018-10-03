Клиенты «Кэшбери» могут потерять миллиард рублей — Центробанк

Пользователи платформы «Кэшбери» потенциально могут потерять 1 млрд рублей, но возможно, и гораздо больше.

«С учетом количества задействованных в этой группе компаний лиц, которое явно превышает несколько десятков тысяч человек… явно, по экспертным оценкам, потенциальный ущерб от деятельности (группы компаний, — прим. ред.) превышает миллиард рублей», — передает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

Отмечается, что сумма может превысить предварительный прогноз, но это будет выявлено в ходе дальнейшей деятельности.

Ранее Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы.