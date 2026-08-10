Количество пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 75

Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана

Фото: Максим Платонов

По данным на последнюю минуту, в результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибло 13 человек. Обратились за помощью к врачам 75 человек, госпитализировали в больницу 21 человека, сообщила пресс-служба раиса РТ.

— Согласно последней информации, среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана, — говорится в сообщении.

Никита Егоров