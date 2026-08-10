Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 48
Работа службы скорой помощи усилена 5 бригадами из Набережных Челнов
Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 48, сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Оказание помощи раненым взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко. В город направили мультидисциплинарные бригады из РКБ и челнинской БСМП им. Р.С. Акчурина, работа службы скорой помощи усилена 5 бригадами из Набережных Челнов и 1 бригадой Республиканского центра медицины катастроф. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи, сообщили в Минздраве.
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