Суд в Казани продлил арест главе КПК «Центральная сберкасса»
Вахитовский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей гражданину Украины за хищение более 108 млн рублей у жителей Татарстана и других регионов России.
Как сообщает суд, обвиняемый, будучи председателем КПК «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», похитил средства у пайщиков в период с декабря 2015 года по ноябрь 2017 года.
Отмечается, что суд учел тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемого, а также то, что, находясь на свободе, он может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью.
Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Казани, который привлекал средства граждан для торговых операций на рынке бумаг. Жертвами афериста стали 24 гражданина, которым причинен ущерб на общую сумму более 700 млн рублей.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым