Суд в Казани продлил арест главе КПК «Центральная сберкасса»

Вахитовский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей гражданину Украины за хищение более 108 млн рублей у жителей Татарстана и других регионов России.



Как сообщает суд, обвиняемый, будучи председателем КПК «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», похитил средства у пайщиков в период с декабря 2015 года по ноябрь 2017 года.

Отмечается, что суд учел тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемого, а также то, что, находясь на свободе, он может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью.

Ранее прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Казани, который привлекал средства граждан для торговых операций на рынке бумаг. Жертвами афериста стали 24 гражданина, которым причинен ущерб на общую сумму более 700 млн рублей.