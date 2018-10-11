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Экономика

«Кэшбери», которую ЦБ назвал самой масштабной финансовой пирамидой, приостановила работу

21:45, 11.10.2018
«Кэшбери», которую ЦБ назвал самой масштабной финансовой пирамидой, приостановила работу
Фото: скриншот

Группа компаний под брендом «Кэшбери» приостановила свою деятельность до 1 ноября.

«Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами», — говорится в обращении на YouTube-канале.

Ранее Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы, после чего прокуратура потребовала заблокировать сайты группы компаний.

Экономика
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