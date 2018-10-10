Дело казанской финансовой пирамиды «Сберфинанс» дошло до суда

Уголовное дело о деятельности казанского кредитного потребительского кооператива (КПК) «Сберфинанс» передано в суд. По версии следствия, он являлся крупной финансовой пирамидой с филиальной сетью более чем в 20 городах РФ.



О передаче дела в суд Октябрьского района Ижевска сообщили Генеральная прокуратура и МВД РФ, пишет «Коммерсант». Имя фигуранта не называется. По данным ведомств, это некий 39-летний житель Казани, который организовал КПК, а сейчас обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы).

По данным следствия, компания похищала денежные средства граждан под обещание высоких дивидендов. Только в Удмуртии от ее действий пострадали 63 человека, лишившись более 7,7 млн рублей.

Отмечается, что филиалы КПК находились в более чем 25 городах РФ: в Нижнем Новгороде, Челябинске, Набережных Челнах, Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, Йошкар-Оле, Ростове-на-Дону и др.

Ранее сообщалось, что директор «Сберфинанс» сбежал с деньгами вкладчиков, а ущерб от его действий был оценен в 1 млрд рублей.