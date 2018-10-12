Полиция начала проверку «Кэшбери» на признаки финансовой пирамиды — СМИ

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МВД России начало проверку группы «Кэшбери» на признаки финансовой пирамиды. Соответствующий запрос направил в ведомство Центробанк.



«По результатам всех проведенных проверок полицией будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, после проверки в отношении организаторов группы может быть возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, группа компаний под брендом «Кэшбери» приостановила свою деятельность до 1 ноября. Ранее Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы.