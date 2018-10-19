Набиуллина сравнила «Кэшбери» с мошенниками, продающими жетоны у метро под видом криптовалют

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с «Кэшбери».

«Мошенничество на финансовом рынке — оно есть, оно было, приобретает разные формы. Возникает какое-то модное явление на финансовом рынке, и мы сразу видим, что там появляются мошенники. Помните, что даже в виде криптовалют продавали жетоны около метро? Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансово грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников», — цитирует Набиуллину «РИА Новости».

Она отметила, что ЦБ смотрит только за лицензированными финансовыми организациями, поэтому он отправляет информацию о мошеннических схемах и пирамидах в правоохранительные органы.

«Надо сказать, что мы достаточно много уже отправили таких сведений, и правоохранительные органы активно работают: закрывают такие организации, закрывают сайты, через которые рекламируются эти организации», — сказала председатель ЦБ.

Напомним, группа компаний под брендом «Кэшбери» приостановила свою деятельность до 1 ноября. Прокуратура после проверки направила в суд иск о блокировке сайтов компании на территории России.